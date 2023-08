Lars Wagener neuer Chef beim Fruchtsafthersteller Eckes-Granini

NIEDER-OLM (dpa-AFX) - Der Fruchtsafthersteller Eckes-Granini bekommt Anfang 2024 einen neuen Chef: Lars Wagener, Vorstandsvorsitzender der Laurens Spethmann Holding, soll den Posten übernehmen, wie das Unternehmen am Donnerstag nach einer Aufsichtsratssitzung in Nieder-Olm mitteilte. Der 54-Jährige folgt auf Tim Berger, der seit 2020 an der Spitze Eckes-Granini stand. Die Laurens Spethmann Holding vertreibt mit ihren Tochtergesellschaften unter anderem Tee, Fruchtschnitten, Riegel und Trockenfrüchte.

Eckes-Granini hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 917 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen konnte durch sein gutes Onlinegeschäft und die Belieferung von Hotels, der Gastronomie sowie Drogeriemärkten und Tankstellen im Jahresvergleich zulegen. Angaben zum Gewinn macht das Unternehmen nicht./glb/DP/jha