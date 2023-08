VW-Werk in Portugal stoppt Bänder - Teile aus Slowenien fehlen

Lissabon (Reuters) - Eine Fabrik von Volkswagen in Portugal muss wegen Teilemangels infolge von Flutschäden bei Zulieferern aus Slowenien die Produktion für neun Wochen unterbrechen.

Im "Autoeuropa-Werk" ruhe die Fertigung von 11. September bis 12. November, teilte eine Arbeitnehmervertretung am Donnerstag mit. Die Beschäftigten seien vorübergehend bei Weiterzahlung ihrer Löhne entlassen. In dem Montagewerk nahe Lissabon wird vor allem das SUV T-Roc produziert. Im vergangenen Jahr liefen in der Fabrik mit knapp 5000 Mitarbeitenden gut 230.000 Autos vom Band.

In Slowenien wütete Anfang August Starkregen mit Überschwemmungen. Das EU-Land beheimatet viele Autozulieferer. Ein VW-Sprecher hatte am Mittwoch gesagt, ein Hersteller von Motorenteilen sei betroffen und könne VW nicht beliefern. Mit Produktionsausfällen im September sei zu rechnen.

(Bericht von Patricia Vicente Rua, geschrieben von Ilona Wissenbach; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)