Anleger nach US-Jobdaten vorsichtig optimistisch

Frankfurt (Reuters) - Nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts zeigen sich die Anleger am Aktienmarkt vorsichtig optimistisch. Der Dax notierte am Freitagnachmittag stabil bei 15.950 Zählern.

Der EuroStoxx40 lag ein halbes Prozent fester bei 4316 Punkten. Auch die wichtigsten US-Indizes eröffneten im Plus.

Im August kamen zwar 187.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu und damit 17.000 mehr als erwartet. Allerdings wurden die am Freitag von der Regierung vorgelegten Zahlen für den Jobaufbau im Juli und Juni massiv nach unten revidiert - um insgesamt 110.000. Überdies stieg die Arbeitslosenquote im August überraschend auf 3,8 von 3,5 Prozent im Juli. "Wenn man sich diese Zahlen anschaut, geben sie immer noch Anlass zur Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bei der September-Sitzung unverändert lässt", sagte Art Hogan, Stratege des Vermögensverwalters B. Riley.

Die Fed hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehievt, um die starke Inflation einzudämmen und den Boom am Arbeitsmarkt zu dämpfen. Ob sie im September nachlegt oder nicht, will sie von der Datenlage abhängig machen. Auch im Euro-Raum ist weiter unklar, ob die EZB im September noch einmal an der Zinsschraube dreht. Laut Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau hält sich die EZB für ihre Zinsentscheidungen im September und auf den danach anstehenden Sitzungen alle Optionen offen.

ÖLPREISE ERNEUT IM AUFWIND

Der Dollar-Index gab nach den Daten 0,2 Prozent auf 103,366 Punkte nach, der Euro rückte um 0,2 Prozent vor. Die Kurse der Staatsanleihen konnten ihre ursprünglichen Gewinne nicht halten, im Gegenzug stiegen die Renditen. Die zehnjährigen US-Bonds rentierten mit 4,145 Prozent im Vergleich zu 4,091 Prozent von vor der Veröffentlichung. Die Rendite der Bundesanleihen mit der gleichen Laufzeit kletterte auf 2,521 von zuvor 2,470 Prozent.

Die Erwartung, das Saudi-Arabien die Produktionskürzung um eine Million Barrel pro Tag (bpd) bis in den Oktober hinein verlängert, trieb die Ölpreise erneut nach oben. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI kletterten um jeweils mehr als ein Prozent auf 87,72 beziehungsweise 84,83 Dollar pro Barrel (159 Liter). Mit einer Verknappung des Angebots sei dabei mindestens bis zum Ende des Jahres zu rechnen, sagte Tamas Varga, Analyst vom Ölmakler PVM. Dies sei zum Teil auf einen einigermaßen gesunden globalen Verbrauch und zum Teil auf die Entschlossenheit der Saudis zurückzuführen, den Preis auf einem hohen Niveau zu halten. "Wenn sich die chinesische Wirtschaft im nächsten Jahr nicht deutlich erholt, wird sich die Stimmung am Markt merklich verschlechtern", sagte der Experte.

AUTOAKTIEN UNTER DRUCK

Bei den Einzelwerten gerieten die Autoaktien unter die Räder - allen voran Volkswagen, die nach einer Verkaufsempfehlung der UBS mit einen Abschlag von knapp vier Prozent ans Dax-Ende rutschten. Aus Sicht der Analysten ist Volkswagen auf globaler Ebene am stärksten von der Konkurrenz chinesischer Autohersteller bedroht. Der Gegenwind durch die chinesischen Elektroautos werde unterschätzt, hieß es in dem Kommentar.

Neben der Herunterstufung wirkte sich laut einem Händler auch die Ankündigung des Elektroautobauers Tesla, die Preise für einige seiner Modelle in China und den USA zu senken, negativ auf die VW-Aktie aus. Porsche, BMW und Mercedes Benz notierten mit Abschlägen zwischen 2,3 und 2,7 Prozent ebenfalls im Minus. Der europäische Autoindex verlor 2,4 Prozent. Tesla hatte Ende 2022 mit Preissenkungen eine Rabattschlacht in China ausgelöst, aus der die heimischen Hersteller gestärkt hervorgingen, während die deutschen Autobauer auf ihrem wichtigsten Markt bei Elektroautos an Boden verloren.

