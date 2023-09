Dax-Anleger vor US-Jobreport im Abwarte-Modus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt die Füße still gehalten.

Der Dax notierte am Freitagmittag kaum verändert bei 15.945 Zählern. Der EuroStoxx40 lag 0,2 Prozent fester. Anleger erhofften sich von den Job-Daten am Nachmittag weitere Hinweise auf das Vorgehen der US-Notenbank Fed. Der Arbeitsmarktbericht sei so etwas wie die letzte Hürde auf dem Weg zur Zinspause in den USA, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Börsianer rechneten mit einer Abkühlung am Arbeitsmarkt - im Schnitt wurden 170.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft erwartet, nach 187.000 im Juli. "Diese Abkühlung ist genau das, was die Fed als Ergebnis ihrer strafferen Geldpolitik sehen möchte", urteilte Altmann.

Die Fed hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehievt, um die starke Inflation einzudämmen und den Boom am Arbeitsmarkt zu dämpfen. Ob sie im September nachlegt oder nicht, will sie von der Datenlage abhängig machen. Die US-Währung bewegte sich im Vorfeld der Daten kaum - der Dollar-Index trat bei 103,59 Punkten auf der Stelle. Der Euro notierte minimal fester bei 1,0848 Dollar. Auch im Euro-Raum ist weiter unklar, ob die EZB im September noch einmal an der Zinsschraube dreht. Laut Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau hält sich die EZB für ihre Zinsentscheidungen im September und auf den danach anstehenden Sitzungen alle Optionen offen.

AURUBIS RUTSCHEN NACH GEWINNWARNUNG AB

Mehr Bewegung als am Gesamtmarkt war bei den Einzelwerten zu verzeichnen. Auf Talfahrt ging es für Aurubis, nachdem der Hamburger Kupferhersteller wegen Auffälligkeiten bei seinen Metallbeständen eine Gewinnwarnung herausgegeben hatte. Die Aktien rauschten im MDax zeitweise um mehr als 18 Prozent in den Keller, so stark wie zuletzt vor knapp acht Jahren. Bergab ging es auch für Salzgitter, die an Aurubis beteiligt sind. Der Stahlkonzern zog seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2023 zurück - die Aktien brachen im SDax um mehr als sieben Prozent ein und waren mit 25,22 Euro so billig wie zuletzt vor zehn Monaten.

AUTOAKTIEN UNTER DRUCK

Unter die Räder gerieten zudem Autoaktien - allen voran Volkswagen, die nach einer Verkaufsempfehlung der UBS mit einen Abschlag von 3,5 Prozent ans Dax-Ende rutschten. Aus Sicht der Analysten ist Volkswagen auf globaler Ebene am stärksten von der Konkurrenz chinesischer Autohersteller bedroht. Der Gegenwind durch die chinesischen Elektroautos werde unterschätzt, hieß es in dem Kommentar.

Neben der Herunterstufung wirkte sich laut einem Händler auch die Ankündigung des Elektroautobauers Tesla, die Preise für einige seiner Modelle in China und den USA zu senken, negativ auf die VW-Aktie aus. Porsche, BMW und Mercedes Benz notierten mit Abschlägen zwischen drei und 1,4 Prozent ebenfalls im Minus. Der eurpäische Autoindex verlor 1,4 Prozent. Tesla hatte Ende 2022 mit Preissenkungen eine Rabattschlacht in China ausgelöst, aus der die heimischen Hersteller gestärkt hervorgingen, während die deutschen Autobauer auf ihrem wichtigsten Markt bei Elektroautos an Boden verloren.

