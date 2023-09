DAX® Heikin-Ashi-Chart - Trendstärke lässt nach

Den Monatsultimo nutzen wir, um einen etwas anderen Blick auf die deutschen „blue chips“ zu werfen. In den Mittelpunkt stellen wir dabei den Heikin Ashi-Chart – und zwar auf Monatsbasis. Diese Chartdarstellungsform setzt in besonderer Weise auf eine Glättung der Kurse. So ergibt sich der HA-Schlusskurs z. B. aus dem Mittelwert der vier Preisinformation einer Periode. Dem trendfolgenden Charakter der Technischen Analyse wird somit nochmals stärker Rechnung getragen. In der Konsequenz lassen sich Trends im Heikin Ashi-Chart oftmals klarer identifizieren. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, dem sei die „HSBC Marktbeobachtung“ aus dem Juni/Juli 2015 wärmstens ans Herz gelegt. Dort wird die Methodik ausführlich besprochen (siehe MB-Archiv unter www.hsbc-zertifikate.de). Nun konkret zum DAX®: Der Widerstandsbereich bei 16.300/16.400 Punkten ist auch hier klar zu erkennen. Gleichzeitig verbleibt die aktuelle Monatskerze innerhalb des Pendants vom Juli und verfügt zudem über einen markanten unteren Schatten. Beides sind Indizien dafür, dass die Aufwärtstrenddynamik nachlässt. Das führt zum bekannten Risikolevel bei 15.456 Punkten, denn unterhalb dieser Marke wäre auch im HA-Chart der angeführte Innenstab nach unten aufgelöst.

DAX® Heikin-Ashi-Chart (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX® Heikin-Ashi-Chart

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.