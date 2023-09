Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten.

Am Donnerstag hatte der Dax 0,4 Prozent höher bei 15.947,08 Punkten geschlossen. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung.

Im Rampenlicht stehen zum Wochenschluss die offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung. Die Investoren erhoffen sich einen Hinweis auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed in ihrem Kampf gegen die Inflation. Die Fed hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehievt. Ob sie im September nachlegt oder nicht, will die Zentralbank von der Datenlage abhängig machen. Der Entwicklung am Jobmarkt kommt dabei neben den Inflationszahlen entscheidende Bedeutung zu. Analysten rechnen im Schnitt mit 170.000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft, nach 187.000 im Juli.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.947,08

Dax-Future

16.023,00

EuroStoxx50

4.297,11

EuroStoxx50-Future

4.318,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.721,91 -0,5 Prozent

Nasdaq

14.034,97 +0,1 Prozent

S&P 500

4.507,66 -0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

32.774,77 +0,5 Prozent

Shanghai

3.127,19 +0,2 Prozent

Hang Seng

Kein Handel

(Bericht von Zuzanna Szymanska, Daniela Pegna, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)