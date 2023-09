De Guindos - Über EZB-Zinsschritt im September noch nicht entschieden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Madrid (Reuters) - Die Europäische Zentralbank nähert sich nach Worten von EZB-Vizechef Luis de Guindos zwar dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus.

Die Entscheidung der EZB über eine weitere Straffung ihrer Geldpolitik auf der nächsten Sitzung in zwei Wochen sei jedoch noch nicht gefallen, sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos am Donnerstag. Die jüngsten Daten vom Juli und August wiesen auf eine Wirtschaftsabschwächung im dritten und wahrscheinlich im vierten Quartal hin. Die EZB müsse weiter daran arbeiten, die Inflation wieder auf den Zielwert von zwei Prozent zu bringen. Die EZB hat seit Sommer 2022 die Zinsen neun mal in Folge angehoben. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz liegt dadurch inzwischen bei 3,75 Prozent - das höchste Niveau seit Oktober 2000.

Die am Donnerstag veröffentlichten EZB-Zinsprotokolle ließen die Tür für eine Zinserhöhung im September offen. Laut Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann muss die EZB die Zinsen im Kampf gegen die Inflation womöglich noch weiter nach oben setzen. Die jüngsten Inflationsdaten für den Euro-Raum hatten gezeigt, dass die Teuerung im August nicht weiter gesunken ist, sondern auf dem Vormonatswert von 5,3 Prozent verharrte.

