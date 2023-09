Deutsche Industrie in der Rezession - Stärkstes Produktionsminus seit Mai 2020

Berlin (Reuters) - Die deutsche Industrie steckt auch im August tief im Konjunkturloch.

Die Produktion sank so stark wie seit Mai 2020 nicht mehr und damit so kräftig wie zuletzt während der ersten Lockdowns in der Corona-Krise, wie am Freitag aus einer Umfrage unter rund 400 Betrieben hervorging. Die Auftragsbestände schrumpften immer noch schnell, ebenso wie die Exportbestellungen - wenn auch nicht mehr ganz so massiv wie zuletzt. Der HCOB-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe stieg zwar minimal um 0,3 auf 39,1 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global zu endgültigen Zahlen mitteilte. Dennoch bleibt das an den Finanzmärkten viel beachtete Barometer immer noch weit von der Wachstumsschwelle von 50 Zählern entfernt und signalisiert damit eine Rezession.

Die Unternehmen zögerten weiter, in größerem Umfang Arbeitsplätze abzubauen, sagte Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank (HCOB), die die Umfrage sponsert. "Es sieht so aus, als ob die Industrie langsam die Talsohle erreicht, auch wenn dieser Prozess noch eine Weile dauern wird." Die Produktion im Sommer dürfte um fast ein Prozent schrumpfen. "Dennoch sind wir zuversichtlich, dass der Abbau von Lagerbeständen im vierten Quartal zu Ende gehen wird, und das sollte ein gutes Omen für 2024 sein."

Das Barometer für die Industrie in der Euro-Zone stieg leicht von 42,7 Punkte auf 43,5 Zähler im August. "Diese Zahlen sind gar nicht so katastrophal, wie der erste Blick suggeriert", erklärte Ökonom De la Rubia. Der Abwärtstrend der vergangenen Monate verliere allmählich an Kraft. Deutschland bleibe allerdings ein negativer Ausreißer unter den großen Euro-Ländern. "Das wird die Diskussion anheizen, ob Deutschland der kranke Mann Europas ist, auch wenn das Land weiterhin zu den am stärksten diversifizierten Volkswirtschaften der Welt gehört."

