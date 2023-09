Dow Jones Industrial Average® - Spät ansetzende, aber dynamische Jahresendrally?

Letzterer ist das Lehrbuchbeispiel für die Übereinstimmung zwischen Wahl- und Dekadenzyklus. Schließlich fällt die Trefferquote jeweils schwächer als im historischen Durchschnitt aus. Noch auffälliger ist die Wertentwicklung: An sich ein guter Börsenmonat (+1,01 %) ist die Performance im US-Vorwahljahr (-0,11 %) bzw. im „3er-Jahr“ (-0,22 %) sogar jeweils mit einem negativen Vorzeichen versehen. Wo Schatten ist, da gibt es auch Licht! Schließlich winkt im Dezember gemäß beider Zyklen ein überdurchschnittlicher Kursertrag. Während der Dow Jones® im US-Vorwahljahr einen Schlussspurt von gut 2 % auf das Börsenparkett legt, fällt der Dezember im „3er-Jahr“ mit einem Kurszuwachs von 3,24 % noch deutlich besser aus. Die zuletzt genannte Performance ist fast drei Mal so hoch wie das durchschnittliche Dezemberplus – und das bei einer überzeugenden Trefferquote. Mit 80 % bzw. 83 % liegt diese zudem jeweils deutlich über dem Durchschnitt seit 1900 von 72%. Zwei Seiten der gleichen Medaille signalisieren also „grünes Licht“ in Sachen Dezemberrally. Per Saldo könnte sich eine erst spät einsetzende, dafür aber dynamisch ausfallende, Jahresendrally deshalb zu einem weiteren Charakteristikum des Jahres 2023 herauskristallisieren.

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

