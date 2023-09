EZB-Währungshüter lassen für September-Sitzung die Türen offen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Für die anstehende Zinsentscheidung der EZB im September sind nach Ausführungen von zwei ihrer Währungshüter die Würfel wohl noch nicht gefallen.

"Unsere Optionen sind für diese Sitzung und für die folgenden Sitzungen offen", sagte Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau am Freitag zu Journalisten. Das nächste EZB-Zinstreffen ist bereits am 14. September. Villeroys EZB-Ratskollege, Kroatiens Notenbank-Chef Boris Vujcic, ließ am Freitag in einem Interview auf dem Reuters Global Markets Forum nicht durchblicken, ob er nach einer Serie von Zinserhöhungen für eine Pause stimmen werde. Aber aus seiner Sicht könnte es noch Monate dauern, bis die EZB urteilen könne, die Zinsen hätten den Gipfelpunkt überschritten.

Zuletzt hatte die Debatte unter den Währungshütern an Fahrt gewonnen, ob womöglich angesichts der Anzeichen für eine sich eintrübende Konjunktur eine Zinspause angemessen sei. Die Euro-Wächter haben seit Sommer vergangenen Jahres im Kampf gegen die Inflation bereits neun Mal in Folge die Zinsen angehoben, zuletzt im Juli um einen viertel Prozentpunkt. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt inzwischen bei 3,75 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit Oktober 2000.

"Wir sind nahe, sehr nahe am Gipfelpunkt unserer Zinsen, aber wir sind noch weit von dem Punkt entfernt, an dem wir Zinssenkungen in Betracht ziehen könnten", sagte Villeroy. Aus seiner Sicht kommt es eher darauf an, wie lange die Zinssätze hoch gehalten werden, als darauf, auf welchem Niveau sie tatsächlich ihren Höchststand erreichen. Die allgemeine Inflationsrate habe ihren Gipfel erreicht. Und auch die Kernrate, in der unter anderem die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert bleiben, scheine inzwischen zu sinken. An den Finanzmärkten wird inzwischen darauf spekuliert, dass die EZB im September die Füße still halten wird. Bis zum Ende des Jahres werden die Chancen auf eine weitere Zinsanhebung derzeit mit 50:50 taxiert.

HOLPRIGER INFLATIONSRÜCKGANG

Villeroys Ratskollege Vujcic warnte allerdings davor, dass der Rückgang der Inflation möglicherweise nicht so linear verlaufen werde. Es bestehe die Gefahr, dass das Preiswachstum oberhalb der Zielmarke von zwei Prozent Inflation zum Stillstand komme. Dies würde die EZB dann dazu zwingen, die Geldpolitik zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu straffen. "Wir erreichen die Zielzinsrate, obwohl wir, wie gesagt, nicht wissen, wo sie liegt", sagte er. "Wir werden es auch im September nicht wissen; wahrscheinlich werden wir auch im Oktober oder November nicht wissen, wo die Endrate liegt."

Der robuste Arbeitsmarkt in der Euro-Zone und ein kräftiges Lohnwachstum erschweren aus Sicht von Vujcic die Eindämmung der Inflation. "Der Lohndruck ist nach wie vor vorhanden, und die jüngsten Daten weisen nicht darauf hin, dass er nennenswert nachlässt." Die Eindämmung der Inflation werde dadurch auf der letzten Wegstrecke erschwert. "Solange das so ist, befürchte ich, dass die letzte Meile sehr schwierig sein wird." Vujcic zufolge könnte ein Wirtschaftswachstum, das sich schwächer als vorhergesagt entwickelt, zwar die Inflation schneller sinken lassen. Doch ein schnelles Lohnwachstum sorge weiterhin für ein Aufwärtsrisiko bei den Preisen.

(Bericht von Leigh Thomas, Divya Chowdhury; Bearbeitet von Frank Siebelt; redigiert von Myria Mildenberger; Redigiert von; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)