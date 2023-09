Litecoin Kurs erholt sich kräftig – ETF-Fantasien beflügeln Krypto-Branche

Der Litecoin Kurs kann durch ein Gerichtsurteil in den Vereinigten Staaten zu Wochenbeginn kräftig profitieren. Dazu gesellen sich geldpolitische Themen. Anleger spekulieren weiterhin auf eine Zinspause in den USA bzw. hoffen, dass der Zinszyklus sein Ende findet.

Auf Wochensicht verteuert sich Litecoin um rund vier Prozent auf zwischenzeitlich 67 Dollar je Einheit. Die jüngste Talfahrt scheint damit zunächst gestoppt.

Kryptofreundliches Gerichtsurteil sorgt für Kurssprung – Anleger hoffen auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs

Ein kryptofreundliches Gerichtsurteil in den Vereinigten Staaten hat Litecoin und Co zu Wochenbeginn kräftig nach oben gezogen. Der Krypto-Vermögensverwalter Grayscale Investments hatte bei einem US-Gericht Rückendeckung erhalten, um den ersten börsengehandelten Bitcoin-ETF lancieren zu können. Das Gericht verwies auf Ähnlichkeiten zwischen einem börsengehandelten Spot-ETF und dem Pendant auf Basis von sogenannten Futurekontrakten, welcher bereits handelbar ist.

Die US-amerikanische Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) hatte auf den Anlegerschutz verwiesen und den Antrag im Juni abgelehnt. Weitere ähnliche Anträge von Konkurrenzunternehmen wurden daraufhin ebenfalls nicht gestattet. Beide Parteien besitzen insgesamt 45 Tage Zeit, um Berufung einzulegen.