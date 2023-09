Optikerkette Fielmann zeigt sich für 2023 optimistischer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Optikerkette Fielmann hat nach den jüngsten Zukäufen ihre Prognose angehoben.

Der Außenumsatz dürfte 2023 bei rund 2,3 Milliarden Euro liegen und damit 13 Prozent über dem Vorjahr, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Bislang war ein Plus von sieben bis zehn Prozent in Aussicht gestellt worden. Der Konzernumsatz solle im gleichen Maße auf etwa zwei Milliarden Euro steigen. Beim operativen Gewinn (Ebitda) erwartet Fielman ein Plus von 18 Prozent auf rund 400 Millionen Euro. Zuvor war ein Anstieg von neun bis 21 Prozent prognostiziert worden. Das Vorsteuerergebnis (EBT) werde auf über 190 Millionen Euro klettern, was ebenfalls einem Wachstum von 18 Prozent entspreche.

Fielmann teilte weiter mit, den Kauf des US-Augenoptikers SVS Vision per Ende August abgeschlossen zu haben. Ab September werde SVS zum Umsatz der Fielmann-Gruppe beitragen. Im Juni hatte die Optikerkette die Übernahme der E-Commerce-Plattform Befitting besiegelt. Der Beitrag des US-Geschäfts zum Gruppen-Ebitda werde 2023 noch vernachlässigbar sein, sich aber im Jahr 2024 deutlich verbessern.

