S&P 500® - Kleine Bodenbildung plus Flaggenkonsolidierung

Im Anschluss an das Bewegungshoch von Ende Juli bei 4.607 Punkten kam es beim S&P 500® zu einem lehrbuchmäßigen Rücksetzer. Lehrbuchmäßig deshalb, weil der beschriebene Pullback auf Basis der Unterstützungszone aus dem Hoch vom August 2022 (4.325 Punkte) und dem 23,6%-Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses seit Oktober vergangenen Jahres (4.344 Punkte) auslief. Auf diesem Niveau kam es in der Folge vielmehr zu einer Stabilisierung. Dank der Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 4.467 Punkten) können Anlegerinnen und Anleger nun sogar von einer Bodenbildung ausgehen. Übergeordnet kann das beschriebene Luftholen zudem als klassische Konsolidierungsflagge interpretiert werden (siehe Chart). Die beiden konstruktiven Chartformationen werden auf der Indikatorenseite von einem positiven MACD-Schnittmuster begleitet. Perspektivisch ermöglicht die o. g. Flagge einen Anlauf auf das Hoch von Ende Juli (4.607 Punkte). Auf dem Weg dorthin definiert das Abwärtsgap von Anfang August bei 4.551/4.568 Punkten ein wichtiges Etappenziel. Als kurzfristiger Stop-Loss bietet sich indes die angeführte Glättung der letzten 50 Tage an.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.