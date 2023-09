Tesla zeigt aufgefrischtes Model 3 in Peking und München

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking/Shanghai (Reuters) - China hat wieder die Nase vorn: Der US-Elektroautobauer Tesla stellte die Neuauflage seines Model 3 am Freitag virtuell vor und zeigt sie am Samstag auf einer Messe in Peking.

In der kommenden Woche ist die erste Modellpflege des sechs Jahre alten Verkaufsschlagers von Tesla dann bei der Automesse IAA auf dem Königsplatz in München zu sehen. Neben dezenten Design-Änderungen am Äußeren bietet das Modell mit rund 600 Kilometern etwas längere Reichweite und mehr Komfort im Innenraum wie Bildschirme für die Passagiere auf dem Rücksitz.

In China, Teslas zweitwichtigstem Markt nach den USA, wird das neue Modell 3 mit einem Basispreis von umgerechnet knapp 33.000 Euro angeboten, zwölf Prozent teurer als das Vorgängermodell. Die Auslieferung des Wagens, der im Werk Shanghai auch für Exporte vom Band rollt, beginnt laut Tesla im vierten Quartal. Die längere Reichweite rührt nicht von einer neuen Batterie her, wie eine mit der Technik vertraute Person sagte. Verbaut werde die gleiche Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) des chinesischen Herstellers CATL wie bisher. Vielmehr sei das Gewicht des Wagens reduziert und die Aerodynamik verbessert worden. Tesla machte zur Batterie zunächst keine Angaben.

Der US-Autobauer senkte zugleich die Preise für seine Premiumfahrzeuge Model S und Model X in China und den USA um 14 bis 21 Prozent. Tesla hatte Ende vergangenen Jahres mit Preissenkungen eine Rabattschlacht in China ausgelöst, aus der die heimischen Hersteller gestärkt hervorgingen, während die deutschen Autobauer auf ihrem wichtigsten Markt bei Elektroautos an Boden verloren.

