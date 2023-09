VOLKSWAGEN - Schlechte Nachrichten für die Aktie reißen nicht ab!

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 113,040 € (XETRA)

Für den Automobilsektor und insbesondere für die Volkswagen-Aktie startet der Freitag alles andere als positiv. Das Unternehmen befindet sich im Preiskampf mit Tesla, die ihre Preise in China erneut gesenkt haben. Darüber hinaus hat sich die UBS kritisch geäußert. Diese stuften heute früh die Vorzüge von Volkswagen von Neutral auf Sell ab. Das Kursziel liegt ihrer Meinung nach bei 100 EUR. Eine Entscheidung, die anscheinend der Markt teilt. Die Aktie gibt im vorbörslichen Handel schon fast wieder 2 % nach.

Das ist viel zu wenig!

Verübeln kann man den Anlegern ihre aktuellen Verkäufe definitiv nicht. Der Kurs ist in den letzten beiden Wochen unter einen wichtigen Supportbereich zurückgefallen. Damit liegt im langfristigen Wochenchart ein neues Verkaufssignal vor. Für Anleger blieb jetzt nur die Hoffnung, dass sich dieses bärische Signal zum Fehlsignal entwickelt. Dafür aber hätten die Kurse in dieser Woche deutlich anziehen müssen. Genau dies ist nicht passiert. Gepaart mit den schlechten Nachrichten könnte die Hoffnung bei so manch einem Anleger weiter schwinden, was am Ende zu weiterem Verkaufsinteresse führen dürfte.

Erschwerend kommt hinzu, dass eine gewisse Orientierungslosigkeit herrscht, zumindest aus charttechnischer Sicht. Unterhalb des aktuellen Preisniveaus gibt es kaum noch auffällige Unterstützungen auf langfristiger Ebene. Man müsste schon zum Corona-Crash und dessen Tief bzw. Unterstützungszone ab 90 EUR zurückblicken. Ausgehend von aktuellen Notierungen sprechen wir damit von Risiken jenseits von 20 %.

Fazit: Die Stimmung in der Volkswagen-Aktie bleibt, gelinde gesagt, getrübt. Momentan gibt es keinen konkreten Anhaltspunkt dafür, dass die Käufer das Ruder in der nächsten Zeit wieder übernehmen könnte. Im laufenden Abwärtstrend sind neue Tiefs einzuplanen und dabei könnte es auch zurück in den zweistelligen Preisbereich gehen. Für ein wenig mehr Optimismus würde eine Bodenbildung inklusive Notierungen oberhalb von 119 EUR sorgen. Ein zwar nicht unmögliche Szenario, momentan jedoch eines, von dem man noch relativ weit entfernt ist.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Volkswagen AG Vz.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)