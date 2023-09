Cyber-Angriff auf BaFin - Webseite teilweise nicht erreichbar

Frankfurt (Reuters) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist Opfer eines Angriffs aus dem Internet geworden.

Die Server der Behörde seien Ziel eines "Distributed Denial of Service"-Angriffs (DDoS), sagte ein BaFin-Sprecher am Montag. Seit Freitag sei die BaFin-Webseite daher nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Die IT-Abteilung arbeite fieberhaft an der Abwehr der Attacke, die sich auf den Internet-Auftritt beschränke. Wann alles wieder normal laufe, lasse sich bislang aber noch nicht abschätzen. Zunächst hatte der "Spiegel" über den Vorfall berichtet.

Bei DDoS-Attacken werden Server in einer konzertierten Aktion mit Tausenden Anfragen gleichzeitig geflutet, bis sie in die Knie gehen. Dabei nutzen die Angreifer meist Rechner von ahnungslosen Nutzern, die sie zuvor mit Computerviren infiziert haben, um sie fernsteuern zu können. Interne Daten werden dabei üblicherweise nicht gestohlen. Anfang des Jahres waren mehrere deutsche Flughäfen mittels DDoS angegriffen worden.

