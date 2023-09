DAX 40 Wochenausblick: Anleger hoffen auf positive Signale in China – Beige Book im Fokus

In der neuen Handelswoche dürften Anleger die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag zunächst verarbeiten. Zudem richtet sich der Blick abermals nach China.

Der Wirtschaftsdatenkalender verspricht einige Impulsgeber für die kommenden fünf Tage. Diese dürften in gewohnter Manier nach geldpolitischen Hinweisen abgeklopft werden. Die Börsenpforten in den USA bleiben wegen des Feiertags „Labor Day“ heute geschlossen.

Entspannungssignale aus chinesischem Immobiliensektor

Börsianer hoffen zu Wochenbeginn, dass die Behörden die chinesische Konjunktur mit entsprechenden Stützungsmaßnahmen weiter ankurbeln. Insbesondere den Immobilienmarkt gilt es zu stabilisieren. Der angeschlagene Immobilienkonzern Country Garden hatte sich mit seinen Gläubigern auf eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist der Anleihe in Höhe von rund 500 Millionen Euro geeinigt, welche eigentlich am Samstag fällig gewesen wäre.