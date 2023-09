DAX® - September: Schwächster Börsenmonat der Historie

Am vergangenen Freitag hatten wir an dieser Stelle die saisonalen Auffälligkeiten der restlichen Kalendermonate bis zum Jahresultimo beim Dow Jones® diskutiert. Abseits des US-Präsidentschafts- und des Dekadenzyklus ist der gerade begonnene September auch beim DAX® als besonders herausfordernder Börsenmonat in den Köpfen vieler Anlegerinnen und Anleger fest verankert. Seit 1988 mussten die deutschen Standardwerte im September im Durchschnitt Kursverluste von 2,16 % hinnehmen. Dabei liegt die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen im September bei gerade einmal 40 %, d. h. das Kursminus stammt nicht aus wenigen Extremereignissen – wie z. B. 9/11 –, sondern ist vielmehr ein regelmäßig vorkommendes Phänomen. Letzteres unterstreicht die DAX®-Performance im September in den letzten drei Jahren, denn diese fiel jeweils negativ aus. Die besonderen Herausforderungen des Börsenmonats September verdeutlicht die folgende Berechnung am Eindrucksvollsten: Wären Anlegerinnen und Anleger seit 1988 immer nur im September im DAX® investiert gewesen, werden, dann würden sich die Kursverluste über die letzten 35 Jahre auf 58 % summieren (Fortsetzung siehe unten).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

