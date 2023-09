EQS-News: Anleihe der SeniVita Social Estate AG (ISIN: DE000A13SHL2, WKN A13SHL): Der gemeinsame Vertreter informiert über Abschlagszahlung an Gläubiger

Emittent / Herausgeber: mzs Rechtsanwälte vereidigter Buchprüfer Meyer zu Schwabedissen und Partner mbB / Schlagwort(e): Anleihe/Ausschüttungen

Anleihe der SeniVita Social Estate AG (ISIN: DE000A13SHL2, WKN A13SHL): Der gemeinsame Vertreter informiert über Abschlagszahlung an Gläubiger



04.09.2023 / 20:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger, Herr Rechtsanwalt Meyer zu Schwabedissen aus Düsseldorf, informiert, dass infolge des Verkaufs mehrerer zugunsten der Anleihegläubiger mit Grundschulden besicherter Immobilien nach Abzug von Kosten ein Verwertungserlös in Höhe von € 1.359.912,50 zur Tilgung bereit steht. Damit wird sich der Nennwert der Anleihe um ca. 3% verringern.



Laut Mitteilung des Insolvenzverwalters sind notarielle Urkunden über den Verkauf weiterer Immobilien in Höhe von € 1,5 Mio. (vor Kosten) zugunsten der Anleihegläubiger in Abwicklung.



