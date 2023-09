Goldpreis bei 1.940 Dollar – Anleger hoffen auf Fed-Zinspause

Der Goldpreis notiert zu Wochenbeginn mit rund 1.940 Dollar je Feinunze nahezu unverändert im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstags. Am heutigen Montag bleiben die Börsenpforten in den USA (Labour Day) feiertagsbedingt geschlossen. Gleichzeitig fiebern Anleger in dieser Woche einigen Reden durch Vertreter der Fed-Notenbank entgegen.

US-Arbeitsmarktdaten zeigen keine eindeutige Tendenz – Abkühlung dennoch denkbar

Nach den US-Arbeitsmarktdaten zeigen sich Investoren dies- und jenseits des Atlantiks wieder etwas optimistischer gestimmt, wenn es um die Geldpolitik in den Vereinigten Staaten geht.

Nach dem deutlichen Anstieg der US-Arbeitslosenquote und einem moderaten Lohnwachstum haben sich die Bedingungen des Arbeitsmarkts etwas entspannt. Mit 3,8 Prozent lag die Quote so hoch wie zuletzt vor 1,5 Jahren nicht mehr.

Eine Abkühlung des Jobmarkts gibt der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) möglicherweise weniger Argumente an die Hand, um das Tempo im Zinserhöhungszyklus weiter zu forcieren.

Aktuell notiert das sogenannte Zinsband bei 5,25 bis 5,50 Prozent. Im Kampf gegen die grassierende Inflation hat sich der Währungshüter in der Vergangenheit zusehends mit Zinserhöhungen gestemmt.