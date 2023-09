Selenskyj entlässt Verteidigungsminister Resnikow

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entlässt Verteidigungsminister Oleksii Resnikow.

"Ich glaube, dass das Ministerium neue Ansätze und andere Formate der Interaktion sowohl mit dem Militär als auch mit der Gesellschaft als Ganzes braucht", begründete Selenskyj sein Vorhaben am Sonntag in einer Video-Ansprache. Resnikow sei bereits seit mehr als 550 Tagen Krieg im Amt. Er werde das Parlament noch in dieser Woche bitten, Resnikow durch Rustem Umerow zu ersetzen. Umerow ist derzeit der Leiter des wichtigsten Privatisierungsfonds der Ukraine.

Resnikow war im November 2021 zum Verteidigungsminister ernannt worden. Er hat dazu beigetragen, westliche Militärhilfe für die Ukraine in Milliardenhöhe zu sichern. Gegen sein Ministerium gab es allerdings auch Korruptionsvorwürfe. Resnikow hatte das als Verleumdungen bezeichnet.

Der Wechsel des Verteidigungsministers muss vom Parlament gebilligt werden. Selenskyj sagte, er gehe davon aus, dass die Ernennung Umerows von den Abgeordneten gebilligt werde.

Umerow leitet seit September 2022 den Staatlichen Privatisierungsfonds der Ukraine. Der 41-jährige war auch an den Verhandlungen über das Schwarzmeer-Getreideabkommen beteiligt.

(Bericht von Tom Balmforth und Anna Pruchnicka, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)