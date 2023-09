US-Handelsministerin - Firmen benötigen berechenbares Umfeld in China

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - US-Handelsministerin Gina Raimondo hat erneut bessere Bedingungen für US-Unternehmen auf dem chinesischen Markt gefordert.

Die Geduld in der amerikanischen Wirtschaft sei erschöpft, sagte Raimondo am Sonntag dem US-Sender CBS. Die US-Unternehmen benötigten und verdienten ein berechenbares Umfeld und gleiche Wettbewerbsbedingungen. Sie hoffe, dass China diese Botschaft beherzige, damit es zwischen beiden Ländern eine stabile und wachsende Handelsbeziehung geben könne.

Raimondo war Ende August zu Gesprächen in China und hatte dort erklärt, die USA hätten den Willen zur Zusammenarbeit mit China. Die chinesische Botschaft in Washington hatte danach ausländischen Firmen in China einen leichteren Marktzugang in Aussicht gestellt.

Raimondo sagte dem Sender CNN, sie sei in allen ihren Gesprächen in China "sehr klar, direkt und entschieden" gewesen und habe kein Süßholz geraspelt. So habe sie chinesischen Beamten gesagt, dass ihre E-Mails vor ihrer Reise nach China Ende August gehackt worden seien. Diese hätten erklärt, dass sie davon nichts wüssten. Es sei aus ihrer Sicht wichtig, solche Dinge anzusprechen und der chinesischen Seite klar zu machen, dass es bei solchen Vorkommnissen schwer sei, Vertrauen aufzubauen.

Die US-Handelsministerin sagte zudem, es stehe außer Frage, dass sich Chinas Wirtschaft verlangsame und dass es dort große Herausforderungen im Immobiliensektor gebe. Als das Land noch transparenter und marktorientierter gewesen sei, sei die Wirtschaft besser gelaufen.

