Lindner - Bundeshaushalt steuert auf Eisberg zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Holger Hansen und Christian Krämer

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht die Bundesfinanzen in den kommenden Jahren in schwierigen Gewässern.

Spätestens ab 2028 komme "ein Eisberg, um nicht zu sagen ein Eisbergfeld", sagte der FDP-Chef am Dienstag bei der Einbringung seines Entwurfs für den Bundeshaushalt 2024. "Wir müssen jetzt den Kurs ändern, denn der Eisberg wird seinen Kurs nicht ändern." Dazu leiste der Etatentwurf für 2024 einen wichtigen Beitrag. Die Opposition warf der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP vor, den falschen Kurs einzuschlagen. Union und AfD kritisierten, es werde nicht wirklich gespart. Die Linke indes hielt der Koalition eine soziale Schieflage vor.

Mit der Einbringung des Entwurfs laufen die fast dreimonatigen Beratungen über die Ausgaben- und Einnahmenpläne für 2024 und über den Finanzplan bis 2027 an. Verabschiedet werden soll der Etat am 1. Dezember. Bis dahin sind zahlreiche Änderungen zu erwarten. Der Entwurf sieht Ausgaben von 445,7 Milliarden Euro und damit rund 30 Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr vor. Hinzu kommen aber Milliardenbeträge etwa aus dem schuldenfinanzierten 100-Milliarden-Fonds für die Bundeswehr sowie dem Klima- und Transformationsfonds. Der Bundesrechnungshof wirft der Bundesregierung daher vor, die echte Verschuldung zu verschleiern.

LINDNER: HAUSHALT MIT GELD UND VERSTAND

"Der Haushalt 2024 ist ein Haushalt mit Geld und Verstand", sagte Lindner, mit weniger Schulden und mehr Chancen. Es gehe um die Rückkehr zur Schuldenbremse und zu langfristig tragfähigen Staatsfinanzen. "Wir können uns uferlos neue Schulden schlicht nicht erlauben, sie wären nicht finanzierbar." Lindner will das zweite Jahr in Folge die Schuldenbremse wieder einhalten. Den Spielraum für die zulässige Neuverschuldung will er mit 16,6 Milliarden Euro aber voll ausschöpfen.

Sein Entwurf ist allerdings mit Fragezeichen versehen. Seit dem Kabinettsbeschluss zum Etat im Juli sind Vorhaben wie die Bürgergelderhöhung 2024 oder Steuererleichterungen im Wachstumschancengesetz hinzugekommen, die teurer werden als erwartet. An einer Stelle der Koalition hieß es, dadurch bestehe ein Handlungsbedarf von 2,5 bis 4,5 Milliarden Euro. Im Herbst steht zudem eine neue Steuerschätzung an. Angesichts der Wirtschaftsflaute und steigender Arbeitslosigkeit ist offen, ob sich die Einnahmenprognose für 2024 womöglich verschlechtert.

Für die Jahre 2025 bis 2027 sieht der Finanzplan ohnehin schon eine jährliche Lücke von rund fünf Milliarden Euro vor. Ab 2028 setzt die Rückzahlung der in Corona-Zeiten aufgenommenen Milliardenkredite ein. "Allein das werden im Jahr voraussichtlich zwölf Milliarden Euro sein", sagte Lindner. Ab 2028 bedürfe es zudem eines "zweistelligen Milliarden-Euro-Betrages", um nach Ausschöpfen des 100-Milliarden-Fonds für die Bundeswehr weiterhin die Nato-Ausgaben-Quote von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu erfüllen. Ab 2031 komme die Tilgung der Kredite des Wirtschaftsstabilisierungsfonds Energie hinzu.

UNION: "CHRISTIAN ALLEIN ZUHAUS"

Die Union war bemüht, Unstimmigkeiten in der Koalition hervorzuheben. "Man hat fast den Eindruck, Christian allein zu Haus, das sage ich Ihnen ganz offen", sagte Unions-Vizefraktionschef Mathias Middelberg. Bei SPD und Grünen habe sich kein Beifall geregt. "Sie müssen sehen, dass Sie Ihre Regierung auf Kurs kriegen." Die Regierung müsse "radikal das Ruder rumreißen Richtung Wachstum". Steuererleichterungen für Unternehmen seien zwar richtig, die Planungen der Regierung liefen aber auf eine "Bonsai-Lösung" hinaus. Mit einst vereinbarten Super-Abschreibungen habe das nichts mehr zu tun. "Dann machen Sie das doch, aber richtig kräftig."

"Das ist ein Haushalt der über Sondervermögen verschleierten Riesenverschuldung", warf AfD-Haushälter Peter Boehringer dem Minister vor. Es gebe "Milliarden-Subventionen für taiwanische und US-Konzerne" zur Ansiedelung von Halbleiter-Fabriken. Bei den Milliarden-Hilfen für die Ukraine gehe es um "die Finanzierung eines Kriegs, der nicht der unsere ist". Linke-Vizefraktionschefin Gesine Lötzsch sagte: "Diese Bundesregierung hat ein Herz für Panzer, aber nicht für Kinder." Es werde aufgerüstet wie noch nie, aber eine wirkliche Kindergrundsicherung bekomme die Koalition nicht hin.

Die Grünen kündigten an, in den Bundestagsberatungen müsse der Haushalt "noch besser und gerechter werden". Ihr Haushälter Sven-Christian Kindler forderte, "die Reichen stärker in die Verantwortung" zu nehmen mit einer anderen Steuerpolitik. SPD-Haushälter Dennis Rohde unterstrich, für seine Fraktion gehe es um Investieren, Entlasten und Zusammenhalt. Die Umstellung auf klimafreundliche Heizungen etwa werde mit einer Förderung von bis zu 70 Prozent der Investitionskosten unterstützt. FDP-Vizefaktionschef Christoph Meyer warf der Union "Tricks in Form eines Hütchen-Spielers" vor. Sie behaupte, die Menschen entlasten zu wollen, mache aber keine Sparvorschläge.

(redigiert von Hans Seidenstücker; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)