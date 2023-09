XEV stellt auf der IAA Mobility das neueste YOYO-Modell vor, das im vierten Quartal erhältlich sein soll

Am 4. September 2023 stellte XEV, ein globales Unternehmen für Fahrzeugtechnologie mit alternativen Antrieben, auf der IAA Mobility sein verbessertes Produkt für urbane Mobilität vor: YOYO. Das neue YOYO-Modell wird gleichzeitig in Ländern wie Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien eingeführt, die Auslieferung soll im vierten Quartal 2023 beginnen. Der Startpreis ist auf 16.990 Euro (ohne Subventionen) festgelegt. Derzeit hat XEV über 120 Verkaufsstellen in Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien eröffnet und es wird erwartet, dass die Gesamtzahl der Filialen in Europa bis Ende dieses Jahres 300 überschreiten wird.

Als modisches Mini-Elektroauto, das auf die Anforderungen des Stadtverkehrs ausgelegt ist, vereint YOYO Technologie, Ästhetik und Praktikabilität. Zu seinem futuristischen Design gehören Features wie rahmenlose Fenster mit Einklemmschutz, dreidimensionale LED-Lichtcluster und ein Panorama-Glasdach. Mit dem 10,25-Zoll-High-Definition-Smart-Screen (Carplay und Androidauto) und der Integration von Fernbedienungsfunktionen über eine mobile APP, die es Benutzern ermöglicht, die Klimaanlage zu regulieren, die Fenster zu bedienen, das Auto zu entriegeln und den Batteriestatus zu überprüfen, ist YOYO Ihr idealer Begleiter für urbane Fahrten.

Mit einer vollelektrischen Reichweite von 150 km und einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h bietet YOYO ein präzises und agiles Handling und ist damit die perfekte Wahl für Erkundungstouren in der Stadt. Darüber hinaus kann YOYO dank des einzigartigen leichtgewichtigen Batteriewechselsystems von XEV einen Batteriewechsel in nur 3 Minuten durchführen und so gewährleisten, dass Benutzer ihre Fahrt ohne Unterbrechung fortsetzen können.

XEV hat sich mit ENI zusammengetan, einem europäischen Energieriesen, um Batteriewechselnetzwerke in ganz Europa einzurichten und zu betreiben, die es Benutzern ermöglichen, an den ENI-Tankstellen aufzuladen. Mithilfe des ENI-Netzwerks hat XEV bereits über 30 Stationen in fünf Städten Italiens eingerichtet, darunter Rom, Mailand, Florenz, Turin und Bologna, die bei den Nutzern sehr beliebt sind. Mit der Einführung von YOYO in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und anderen Ländern wird gleichzeitig auch das Batteriewechselnetzwerk von XEV erweitert, um den Benutzern ein noch komfortableres Mobilitätserlebnis in der Stadt zu bieten.

Auf der diesjährigen IAA Mobility stellte XEV offiziell den personalisierten Service Xpression vor und bietet 42 verschiedene YOYO-Blade-Designs zur individuellen Anpassung an. XEV ist außerdem eine Partnerschaft mit der in New York ansässigen Online-Kunstplattform UAAD eingegangen, um Benutzern kontinuierlich innovative und ansprechende Designoptionen zur Verfügung zu stellen und die Stadtfahrten kreativer und angenehmer zu gestalten.

