Coinbase Aktie fällt unter 80 Dollar – US-Geldpolitik und ETF-Spekulationen bleiben zentrale Themen

Nach wie vor sorgen sich Anleger um die Geldpolitik in den USA. Anleger fürchten, dass das aktuelle Zinsniveau in der weltweit größten Volkswirtschaft doch länger hochbleiben könnte als bislang gedacht. Dazu gesellt sich die ETF-Thematik in den USA, welche Marktakteuren weiterhin viel Geduld abverlangen dürfte.

Anzumerken bleibt, dass sich Schnäppchenjäger nach dem jüngsten Kursrutsch weiterhin fernhalten, was für schwelende Risiken am Markt sprechen könnte. Allein in diesem Monat büßt die Coinbase Aktie rund 2,70 Prozent ihres Wertes auf 77,62 Dollar ein.

Anleger fiebern Fed-Notenbanksitzung entgegen – Hoffen auf moderate Töne

In Bezug auf die Fortsetzung der US-Geldpolitik sehen sich Coinbase-Anleger weiterhin mit Unsicherheiten auseinandergesetzt. Die für den 20. September geplante Fed-Notenbanksitzung dürfte mittlerweile ihre Schatten vorauswerfen. Anleger rechnen mit einer erneuten Zinspause im Erhöhungszyklus. In diesem Kontext dürfte die Rhetorik auf der anschließenden Pressekonferenz abermals von Interesse sein. Das Fed-Watch-Tool der CME Group signalisiert am heutigen Mittwoch eine Wahrscheinlichkeit in Höhe von 93 Prozent für einen Status quo des aktuellen Zinsbandes von 5,25-5,50 Prozent.

Doch abzuwarten gilt, ob Jerome Powell weitere Zinsschritte für das Jahr 2023 signalisiert oder einen moderaten Ton einschlägt und damit die Hoffnungen auf ein Ende im Zinszyklus am Leben hält.