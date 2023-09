DAX 40 Ausblick: EZB-Sitzung wirft Schatten voraus – Wirtschafsdaten im Blick

Anhaltende Zinsunsicherheiten sowie Konjunktursorgen drücken zur Wochenmitte auf das Gemüt der Anleger. Indes warnt ein EZB-Ratsmitglied davor, dass Anleger in puncto Zinserwartungen bei der kommenden EZB-Sitzung falsch liegen könnten.

Am Abend gilt es das sogenannte „Beige Book“ in den USA nach geldpolitischen Hinweisen zu untersuchen.

Deutschland Industrie schwächelt – Anleger auf der Hut

Die Aufträge in der deutschen Industrie sind zu Beginn der zweiten Jahreshälfte so stark weggebrochen wie seit über drei Jahren nicht mehr. Das Neugeschäft ging im Juli um 11,7 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück. Vor dem Hintergrund der mauen Weltwirtschaft nebst hoher Energiekosten scheint eine Trendwende zunächst nicht in Sicht.