Aktien New York Schluss: Neue Apple-Schlagzeilen belasten - Dow im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Donnerstag mehrheitlich weiter nachgegeben. Einzig der von traditionellen Wirtschaftsbranchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 34 500,73 Punkte. Dagegen sank der marktbreite S&P 500 um 0,32 Prozent auf 4451,14 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um 0,73 Prozent auf 15 258,52 Punkte.

Die Kurse erholten sich damit zwar etwas von ihren frühen Tagestiefs, litten aber immer noch unter weiteren schlechten Nachrichten für Apple . Diese zogen vor allem Aktien aus dem Halbleitersektor in Mitleidenschaft. Dazu halten die weiterhin hohen Ölpreise und gute Konjunkturdaten wie die überraschend rückläufigen wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe die Zinssorgen am Leben.

Für die Sitzung in zwei Wochen hat die US-Notenbank Fed ihr weiteres Vorgehen offengelassen. An den Finanzmärkten wird derzeit keine erneute Zinsanhebung erwartet. Allerdings könnte die Fed danach wieder auf ihren geldpolitischen Straffungskurs zurückkehren./gl/stw