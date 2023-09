dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erneut leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Im Dax zeichnet sich am Donnerstag wieder ein etwas tieferer Auftakt ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent tiefer auf 15 704 Punkte. Er rutscht damit wieder auf das Wochentief vom Vortag bei 15 676 Punkten zu. Die Marke von 15 500 Punkten sowie die knapp darunter liegenden 200-Tage-Linien bleiben charttechnisch im Fokus. An der Wall Street seien starke Wirtschaftsdaten von den Anlegern negativ aufgenommen worden, und die Anleihezinsen weiter gestiegen, erklärte Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management. Am Markt stelle man sich auf einen möglicherweise längeren Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank ein. Signale für fallende Zinsen in nächster Zeit seien zumindest unwahrscheinlich.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Mittwoch Kursabschläge erlitten. Als Belastung erwiesen sich die von den gestiegenen Ölpreisen wieder angeheizten Inflationssorgen. Eine anziehende Teuerung könnte die US-Notenbank Fed dazu zwingen, die Zinsen noch für eine längere Zeit auf ihrem hohen Niveau zu lassen, und so die ohnehin schon schwächelnde Konjunktur zusätzlich bremsen. Gute heimische Daten zur Wirtschaftsstimmung sorgten nur kurz für einen Lichtblick, und auch der Fed-Konjunkturbericht ("Beige Book") gab keine Impulse. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,57 Prozent auf 34 443,19 Punkte nach.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die Sorge vor weiter steigenden Leitzinsen in den USA drückte auch in Asien die Stimmung. Der japanische Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 0,7 Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte im späten Handel 0,9 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um rund ein Prozent nach. Chinas Außenhandel hat seine Talfahrt im August fortgesetzt.

DAX 15741,37 -0,19 XDAX 15739,50 -0,12 EuroSTOXX 50 4238,26 -0,72 Stoxx50 3938,34 -0,65 DJIA 34443,19 -0,57 S&P 500 4465,48 -0,70 NASDAQ 100 15371,44 -0,88

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,48 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0718 -0,08 USD/Yen 147,5985 -0,04 Euro/Yen 158,2015 -0,14

ROHÖL:

Brent 90,31 -0,29 USD WTI 87,20 -0,34 USD

