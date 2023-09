GNW-Adhoc: Enthüllung der Zukunft des Automobils: die Metaverse Motor Show 2024

^NEW YORK, Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die führenden virtuellen Welten

Decentraland (https://decentraland.org/), Vegas City, und Voxel Architects, das innovative Studio für digitale Architektur, haben eine Partnerschaft geschlossen, um das größte Automobilevent in der Geschichte des Metaverse zu schaffen: die Metaverse Motor Show 2024 (MVMS 2024). Ziel der Zusammenarbeit ist es, Autoliebhaber, weltbekannte Automarken und die globale Metaverse-Community zusammenzubringen, um die Zukunft des Individualverkehrs zu demonstrieren. Die MVMS24, deren Start für Februar 2024 geplant ist, verspricht die ultimative Konvergenz von Technologie, Kunst und Fantasie zu werden. Durch die Kombination des Know-hows von Decentraland, dem größten dezentralen Metaverse, Vegas City, der Hochburg des Glücksspiels, und Voxel Architects, dem renommierten, auf das Metaverse spezialisierten Studio für digitale Architektur, wird diese Veranstaltung eine neue Ära für die Automobilbranche einläuten. Die MVMS 2024 findet auf einem 800 Parzellen großen Gelände in Decentraland statt und bietet einen innovativen Ansatz für die Einbindung von Fans, die Förderung von Marken und die erlebnisreiche Präsentation von Fahrzeugen. Mit einer Reihe von Features wie Autoshows auf dem Laufsteg, realen Autoausstellungen, Wearable-Kollektionen, Live-Konferenzen und Live-Rennen auf der Rennstrecke wird diese Veranstaltung die Art und Weise revolutionieren, wie Autoliebhaber und Automobilmarken interagieren. Sam Hamilton, Creative Director der Decentraland Foundation, äußerte sich begeistert vom Potenzial der MVMS 2024: ?Die MVMS 2024 ist eine Manifestation der unbegrenzten Möglichkeiten, die sich aus der Synergie von Technologie, Design und Community ergeben. Unser Team freut sich darauf, einen visionären Veranstaltungsort zu schaffen, der nicht nur die Art und Weise, wie Autoliebhaber Automobilevents erleben, neu definieren wird, sondern auch Pionierarbeit bei der Verschmelzung virtueller und physischer Realitäten leistet." Die MVMS 2024 stellt eine transformative Reise in die Zukunft der automobilen Innovation dar. Die Veranstaltung wird eine noch nie dagewesene Interaktion zwischen den Marken und ihren digitalen Zielgruppen ermöglichen. Automobilbegeisterte auf der ganzen Welt werden eine Woche lang Zeuge eines Festivals, bei dem Realität und Fantasie verschmelzen, während Autos im Mittelpunkt eines Metaverse stehen, das für Engagement, Inspiration und Zusammenarbeit geschaffen wurde. Marken, die an der MVMS 2024 teilnehmen, haben die einmalige Gelegenheit, das Internet der nächsten Generation zu nutzen, innovative Web3- Fanbindungsstrategien zu erforschen und neue Monetarisierungsmodelle mit NFT- Technologie und exklusiven Ticket-Zugangserlebnissen zu erproben. Vegas City und Voxel Architects werden einen außergewöhnlichen Veranstaltungsort entwerfen, der den innovativen Geist der MVMS 2024 widerspiegelt. Das organisch geformte Gebäude, das von einer Rennstrecke umgeben ist, wird eine zentrale Bühne beherbergen, die mit Markenplätzen und Pavillons verbunden ist, in denen bekannte Automarken auf fesselnde und interaktive Weise präsentiert werden. Die MVMS 2024 ist mehr als nur eine Veranstaltung, sie ist ein Sprung inss Neuland der automobilen Erfahrungen. Dies ist die Zukunft der Automobilinnovation, und die Welt ist eingeladen, Teil der Geschichte zu werden. Vroom Vroom. Über Decentraland Decentraland ist das erste dezentralisierte Metaverse, das von seinen Nutzern und Schöpfern aufgebaut und verwaltet wird und ihnen gehört. Mit renommierten Marken wie Coca-Cola, Sotheby's, Vogue und anderen bietet Decentraland unvergleichliche Möglichkeiten für das Engagement von Marken und den Aufbau von Gemeinschaften. Über Vegas City Vegas City, der größte Glücksspielbezirk in Decentraland, bietet erstklassige Immobilien und aufregende Veranstaltungsorte. Als Pionier im Bereich der virtuellen sozialen Plattformen bietet Vegas City ein dynamisches und fesselndes Erlebnis für Liebhaber der virtuellen Welt. Über Voxel Architects Voxel Architects ist ein auf das Metaverse spezialisiertes Studio für digitale Architektur und ein Vorreiter bei der Schaffung immersiver Erlebnisse. Mit einem breit gefächerten Kundenportfolio ist Voxel Architects führend in der Gestaltung von transformativen virtuellen Räumen für führende Marken. Medienkontakt: press@decentraland.org (mailto:press@decentraland.org) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3bb869d-bb00-4f60- b2fe-bb763e56c06a °