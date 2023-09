Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Generaldebatte lieferte keine Lösungen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Generaldebatte lieferte keine Lösungen

Die Wahrheit ist, dass Deutschland und Europa unabhängig von den jeweils Regierenden seit Jahren in der Welt an Bedeutung verlieren. Energieintensive Betriebe wandern ab, die Automobilindustrie als Jobmaschine ist in höchster Gefahr, der Krieg ist wegen der russischen Aggression gegen die Ukraine nicht weit von unserer Haustüre./al/DP/zb