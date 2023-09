Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Deutschland-Pakt-Angebot

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Deutschland-Pakt-Angebot

Für die Union ist das Angebot des Kanzlers zur Zusammenarbeit Chance und Problem zugleich. Einfluss auf die Regierungspolitik zu haben, wirkt erstrebenswert. Würde die Union das Angebot des Kanzlers ablehnen, stünde sie als notorische Verweigererfraktion da. Was das Angebot des Kanzlers wert ist, wird aber an Ergebnissen zu messen sein. Die Union stellt schon mal erste Bedingungen in der Migrationspolitik. Das werden die Grünen kaum mitmachen. Was dann?/al/DP/zb