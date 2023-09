"Tendenz auf Flaute" - Institute senken Konjunkturprognose für 2024

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Nette Noestlinger und Klaus Lauer

Berlin (Reuters) - Führende Wirtschaftsforscher blicken deutlich pessimistischer auf die deutsche Konjunktur im nächsten Jahr.

Maue Weltwirtschaft und gestiegene Zinsen, hohe Inflation und Energiekrise - das ist der Mix für viel Verunsicherung bei Firmen und Verbrauchern. Das Münchner Ifo-Institut, das Essener RWI und das IWH aus Halle senkten ihre Konjunkturprognosen deshalb für 2024 teilweise deutlich. Dieses Jahr erwarten die Regierungsberater ohnehin eine Rezession. "Die deutsche Wirtschaft ist im Abschwung", sagte IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller. Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser ergänzte: "Die Abkühlung setzt sich fort, in nahezu allen Branchen steht die Tendenz auf Flaute." Der dritte Produktionsrückgang in Folge unterstrich derweil die Schwäche der deutschen Industrie.

Das Essener RWI-Institut halbierte seine Schätzung für das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr weitgehend auf 1,1 von 2,0 Prozent, das IWH senkte auf 0,9 von 1,7 Prozent. Auch das Münchner Ifo-Institut drosselte seien Prognose leicht auf 1,4 Prozent, bleibt damit allerdings etwas optimistischer. Erst 2025 dürfte es den RWI-Ökonomen zufolge mit 1,7 Prozent spürbar bergauf gehen. Das laufende Jahr haben die meisten Fachleute bereits weitgehend abgeschrieben. Hier erwartet das RWI nun sogar einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 0,6 Prozent und damit doppelt so viel wie noch im Juni befürchtet. Die IWH-Ökonomen rechnen mit minus 0,5 Prozent und die Ifo-Fachleute mit minus 0,4 Prozent. "Es ist keine dramatische Rezession, in die wir gleiten", sagte Wollmershäuser. Das Kieler IfW-Institut hatte jüngst seine BIP-Prognosen ebenfalls deutlich gesenkt.

"Der einzige Lichtblick den wir haben, dürfte der private Konsum sein", sagte Wollmershäuser. Insbesondere Gas- und Strompreise dürften günstiger werden und sollten Anfang nächsten Jahres unter den Preisdeckel der Regierung sinken. Laut Ifo-Prognose dürfte der Anstieg der Verbraucherpreise in diesem Jahr mit sechs Prozent hoch bleiben. Dann werde die Jahresteuerung 2024 auf 2,6 Prozent fallen und 2025 auf 1,9 Prozent sinken.

DEMOGRAFISCHER WANDEL SCHLÄGT 2025 ZU - BESCHÄFTIGUNG SINKT

Die Zahl der Arbeitslosen bleibt mit 2,59 Millionen in diesem und mit 2,58 Millionen im nächsten Jahr dem Ifo zufolge hoch. Trotz konjunktureller Erholung werde die Beschäftigung 2025 nicht mehr zulegen und sich erstmals der demografische Wandel gravierend bemerkbar machen, sagte Wollmershäuser. "2025 wird das erste Jahr sein, in dem das Erwerbspersonen-Potenzial in Deutschland sinkt." Damit dürften die durchschnittlichen Wachstumsraten beim BIP in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts bei eher 0,5 Prozent gedeckelt sein.

Kritisch sehen alle Expertinnen und Experten die Lage am Bau - wegen gestiegener Zinsen und Preise. "Besonders hoch sind die konjunkturellen Risiken für die Bauwirtschaft", sagte IWH-Ökonom Holtemöller. Der Wohnungsbau werde sich erst erholen, wenn die Kosten so weit gefallen seien, dass sich Bauen für Normalverdiener wieder rechne. Es sei aber offen, ob dies im aktuellen Umfeld überhaupt möglich sei.

Unterdessen stellten Industrie, Bau und Energieversorger im Juli zusammen 0,8 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Wegen des dritten Rückgangs in Folge gehen viele Ökonomen davon aus, dass auch die gesamte Wirtschaft im laufenden Sommer-Quartal schrumpfen - und damit zum vierten Mal in Folge nicht mehr wachsen dürfte. Die Wirtschaft der Euro-Zone legte im Frühjahr nur minimal um 0,1 Prozent zu und nicht wie ursprünglich angenommen um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat erklärte.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnte davor, trotz aktuell schwacher Wirtschaftsdaten den Standort Deutschland schlechtzureden. "Raus aus der Comfort Zone der Selbstzufriedenheit" müsse daher das Motto lauten, sagte der Grünen-Politiker im Bundestag. Konkrete Maßnahmen dafür nannte er nicht.

