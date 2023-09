WTI Crude Future (Kontrakt Okt 23) - Kleiner Boden – großer Boden!

Bereits Anfang August machten wir beim Ölpreis einige hoffnungsvolle Signale aus (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 7. August). Erinnern möchten wir in diesem Kontext an den Bruch des Abwärtstrends seit Juli 2022 sowie die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 68,74 USD). Zusammen sorgten beide Weichenstellungen für den Abschluss einer kleinen Bodenbildung. Letzteres versprach seinerzeit ein ausreichendes Anschlusspotenzial, um auch die Hochpunkte vom Januar, April und August bei rund 83 USD zu überspringen. Letzteres gelang dem „schwarzen Gold“ jüngst, womit auch die größere, im August diskutierte, Umkehrformation vervollständigt wurde (siehe Chart). Aus der Höhe dieses Trendwendemusters ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 20 USD. Anlegerinnen und Anleger müssen perspektivisch also wieder mit dreistelligen Ölpreisnotierungen rechnen. Helfen könnte dabei nicht zuletzt der noch bis Mitte Oktober anhaltende saisonale Rückenwind. Auf der Unterseite bilden dagegen die o. g. Ausbruchsmarken bei 83 USD eine erste engmaschige Unterstützung, ehe die wieder steigende 38-Wochen-Linie (akt. bei 76,64 USD) durchaus eine strategische Bedeutung besitzt.

WTI Crude Future (Kontrakt Okt 23) (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart WTI Crude Future (Kontrakt Okt 23)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

