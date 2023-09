DAX 40 Ausblick: Zinsängste belasten – China-Sorgen im Fokus

Am letzten Tag der laufenden Handelswoche dürften Anleger am deutschen Aktienmarkt Wertpapiere tendenziell mit spitzen Fingern anfassen. Neben den schwelenden Zinssorgen blicken Investoren auf die andauernden Spannungen zwischen China und den USA. Das teilweise Verbot von Apple-Produkten lässt den Handelsstreit wieder aufleben.

Laut IG-Indikation kommt der DAX 40 am Vormittag auf ein Minus von rund 0,70 Prozent bei 15.600 Zählern.

Chinesische Behörden weiten iPhone-Verbot weiter aus

Die Sorge vor einer Ausweitung des iPhone-Verbots in China hat Anleger rund um den Globus verunsichert. In diesem Zusammenhang wächst nicht die Furcht vor einem drohenden Handelskrieg zwischen den größten Volkswirtschaften der Welt.

Einem Zeitungsbericht zufolge hätten die chinesischen Behörden das Nutzungsverbot bereits ausgeweitet, hieß es. Das japanische Wirtschaftsblatt „Nikkei“ schieb, dass Beschäftigte von Lokalregierungen und staatlichen Konzernen Apple-Smartphones nicht mehr nutzen dürfen, so die Zeitung.