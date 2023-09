HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Vertrag/Immobilien

Entwicklungsvertrag mit Saviva für Campus Reichhold unterzeichnet



Medieninformation (PDF) Basel, 8. September 2023 – HIAG und die Saviva AG, ein führendes Unternehmen im Zustellgrosshandel, haben eine Entwicklungsvereinbarung für den Bau eines Operation Centers auf dem Campus Reichhold in Hausen/Lupfig (AG) unterzeichnet. Die Entwicklungsvereinbarung mit Saviva sieht vor, dass HIAG auf dem Campus Reichhold (Gesamtfläche 75'000 m2) auf einer Nutzfläche von rund 20‘000 m2 ein Operation Center für das im Zustellgrosshandel für die Schweizer Gastronomie und Hotellerie, den Gesundheitssektor und den Handel führende Unternehmen realisiert. Saviva wird das Operation Center im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags nutzen und sich nach Abschluss des Projekts aus heutiger Sicht unter den drei grössten Mieterinnen von HIAG einreihen. Das neue Operation Center von Saviva wird Raum für rund 260 Beschäftigte bieten und über einen direkten Bahnanschluss verfügen. Es wird nach den neusten Nachhaltigkeitsstandards konzipiert. Auf dem Dach wird eine Photovoltaik-Anlage installiert, die Abwärme aus den Kühlanlagen wird genutzt und sämtliche Parkplätze werden auf Elektromobilität ausgelegt sein. Die Baueingabe soll in Kürze erfolgen. Der Baubeginn ist für Mitte 2024 vorgesehen. «Das neue Operation Center von Saviva auf dem Campus Reichhold wird nicht nur einen bedeutenden Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leisten, sondern ist auch ein weiteres Beispiel für die innovative und nachhaltige Immobilienentwicklung von HIAG», sagt der CEO von HIAG, Marco Feusi. Kontakt Marco Feusi

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.86 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.5 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 726’000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 58 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3 Mrd. Das Portfolio umfasst 42 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

