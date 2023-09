EQS-News: Erik Friemuth übernimmt zum 1. Januar 2024 die neu geschaffene Position als CEO bei Premier Inn Deutschland

Emittent / Herausgeber: Premier Inn / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

London/ Frankfurt am Main, 8. September – Whitbread stärkt sein Führungsteam in Deutschland. Erik Friemuth wird zum 1. Januar 2024 erster CEO von Premier Inn Deutschland und zudem Mitglied des Group Executive Committee von Whitbread. Die Position wurde neu geschaffen, um das ehrgeizige Ziel der Gruppe, Marktführer im Budget-Segment zu werden, stringent weiterzuverfolgen. Als CEO wird Friemuth die Verantwortung für den deutschen Markt und das weitere Wachstum in der Region übernehmen. Er berichtet an den Whitbread-Vorstandssitzenden Dominic Paul, der sich sehr über den Neuzugang freut: „Mit Erik Friemuth haben wir einen engagierten Profi an Bord, der das strategische Wachstum von Premier Inn Deutschland forcieren und die Präsenz im Markt ausbauen wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit." Erik Friemuth wechselt von der TUI AG zu Whitbread und wird bei TUI noch bis Ende dieses Jahres tätig sein. Als Mitglied des Executive Committee und Group Chief Marketing Officer verantwortet der gebürtige Hamburger und studierte Wirtschaftswissenschaftler die Marketing- und Markenstrategie der gesamten TUI Group. Darüber hinaus führt er als Managing Director TUI Hotels & Resorts die eigenen Hotelmarken der TUI wie TUI Blue, Robinson, TUI Magic Life und die Konzepthotelmarken des Konzerns.

Über Premier Inn :

Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires Preis-Leistungsverhältnis. In mehr als 50 Premier Inn Hotels finden Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen Städten. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits mehr als ein Viertel aller Premier Inn-Hotels kann einen „Travellers‘ Choice Award“ für Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Zudem wurde Premier Inn im Jahr 2022 als arbeitgebendes Unternehmen zweifach auf Basis von kununu-Bewertungen als „Top-Arbeitgeber“ (freundin) und als „Most Wanted Employer“ (ZEIT) ausgezeichnet. Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande zirka 80 Standorte mit rund 15.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 850 Hotels, rund 84.000 Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC:

Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm “Force For Good“ branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625 Mio. EUR bekannt. www.whitbread.co.uk

Pressekontakt:

Katrin Kleinhans

Premier Inn Germany

Senior Manager Corporate Communications

M +49 151 5506 7150

katrin.kleinhans@whitbread.com

www.premierinn.de

