Habeck nach Heizungsbeschluss: Jetzt kann Ruhe einkehren

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich nach dem Bundestagsbeschluss für das Heizungsgesetz der Ampel zufrieden gezeigt. "Natürlich wird es Menschen geben, die nach wie vor damit hadern, dagegen reden oder sich Sorgen machen", sagte er am Freitag am Rande der Bundestagssitzung nach dem positiven Votum des Parlaments. Die Verbände von den Verbraucherschutzverbänden bis zu den kommunalen Verbänden sagten aber alle, sie könnten damit sehr gut arbeiten. "Politisch ist jetzt für die Koalition eine Einheit geschaffen worden." Von jetzt an könne Ruhe in die Debatte einkehren, sagte der Grünen-Politiker.

"Persönlich war das natürlich insgesamt herausfordernd", ergänzte er. Es habe aber in den vergangenen zwei Jahren viele Herausforderungen gegeben. Der Vize-Kanzler nannte etwa die Themen LNG, Wind- und Stromnetzausbau und "das Bekämpfen der Wirtschaftskrise". "Aber ich bin im Amt, um auch die Herausforderungen zu bestehen und insofern gehe ich zufrieden aus dieser Debatte heraus."

Der Bundestag hatte zuvor nach monatelangen Konflikten auch innerhalb der Ampel-Koalition das umstrittene Heizungsgesetz beschlossen. Es soll einen wesentlichen Beitrag für mehr Klimaschutz in Gebäuden leisten./jr/DP/ngu