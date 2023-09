Lula: Putin würde bei G20 in Brasilien nicht verhaftet

NEU DELHI (dpa-AFX) - Ungeachtet eines internationalen Haftbefehls könnte Russlands Präsident Wladimir Putin im nächsten Jahr zum G20-Gipfel nach Brasilien reisen, ohne dort festgenommen zu werden. Das sagte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in einem Interview des indischen Nachrichtenportals "Firstpost". "Wenn ich Präsident bin und er nach Brasilien kommt, dann wird er auf keinen Fall verhaftet", sagte Lula. Brasiliens Unabhängigkeit müsse respektiert werden, fügte er hinzu.

Der nächste G20-Gipfel findet im Juli 2024 in Rio de Janeiro statt. Lula erinnerte daran, dass zuvor ein Brics-Gipfel in Russland anstehe, zu dem er selbst reisen werde. Gegen den russischen Präsidenten liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine vor.

Beim diesjährigen G20-Treffen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi wurde Russland am Wochenende von Außenminister Sergej Lawrow vertreten. Brasilien gehört - anders als Indien - zu den Vertragsparteien des Rom-Statuts zum Internationalen Strafgerichtshof./blu/DP/he