Dax baut Gewinne aus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Zum Start in die vom Leitzinsentscheid in Europa dominierte neue Handelswoche hat sich der deutsche Aktienmarkt erholt. Im frühen Montagshandel baute der deutsche Leitindex seine Gewinne in der ersten Handelsstunde aus und notierte zuletzt mit plus 0,68 Prozent bei 15.847,24 Punkten. Auch der MDax der mittelgroßen Werte konnte nach seiner schwächeren Vorwoche zulegen und rückte um 0,71 Prozent auf 27.251,83 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt um 0,8 Prozent nach oben.

Aus Sicht der Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) besteht angesichts der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag das Risiko, dass die Kurse in den kommenden Tagen stärker schwanken könnten. Denn unter Experten ist angesichts wieder anziehender Konjunktursorgen und einer hartnäckig hohen Inflationen umstritten, ob es einen weiteren Zinsschritt geben wird, oder die europäischen Währungshüter eine Pause einlegen.

Auf Seite der Unternehmen stachen in der Frühe an der Dax-Spitze die Covestro-Papiere mit deutlichen Kursgewinnen hervor, sie bauten ihre Freitagsgewinne mit plus 3,7 Prozent weiter aus und erreichten ein weiteres Hoch seit Februar 2022. Der Chemiekonzern hatte bereits am Freitagabend mitgeteilt, dass er nach den wochenlangen Spekulationen über ein Interesse von Abu Dhabi National Oil (Adnoc) nun mit dem Ölkonzern ergebnisoffene Gespräche über eine mögliche Übernahme führen wird. Zuletzt war in Medien die Rede davon, dass die Araber informell 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt hätten, was einem Wert von 11,6 Milliarden Euro entspricht. Die Analysten der Baader Bank und von Barclays etwa halten die kolportierte Summe allerdings für zu niedrig.

Europaweit standen Banken und Immobilienwerte bei den Anlegern vor dem EZB-Entscheid hoch im Kurs. Hierzulande kletterten Anteile an der Deutschen Bank um 2,3 Prozent, Commerzbank-Papiere folgten mit gewissem Abstand mit 1,3 Prozent Aufschlag. Aktien der Vermieter Vonovia zogen um zwei Prozent an, noch besser lief es für LEG Immobilien und Tag Immobilien mit jeweils mehr als 2,2 Prozent Plus.

Zu den wenigen Verlierern im deutschen Leitindex gehörten Siemens mit minus 0,6 Prozent, die unter negativen Analystenstimmen litten. Die britische HSBC etwa strich ihre Kaufempfehlung für den Technologiekonzern und kürzte ihr Kursziel deutlich; und die Experten der Barclays-Bank empfahlen in einer Ersteinstufung, dass Anleger den Wert im Depot besser untergewichten sollten («Underweight»).

Siemens sei ein Opfer seines eigenen Erfolges, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy. Das Spitzenumfeld für Aufträge und Margen normalisiere sich, der freie Barmittelzufluss sei wahrscheinlich nicht so gut wie vom Markt wahrgenommen, und neue mutige strukturelle Maßnahmen schienen komplex oder unwahrscheinlich.