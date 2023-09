DAX® - Saisonal: September als Einstiegsgelegenheit?

Trotz des bisher guten Investmentjahrgangs 2023 notiert der DAX® unter dem Strich auf dem Niveau von Anfang März. Seit Monaten pendelt das Aktienbarometer also nur noch seitwärts. Die aktuelle Lethargie haben wir genutzt, um die Kursentwicklung im September bzw. im weiteren Verlauf bis zum Jahresultimo im historischen Kontext genauer zu analysieren. In erster Linie möchten wir Anlegerinnen und Anleger die Angst vor einem möglichen September-Rückschlag nehmen, denn auf Basis der Daten seit 1988 konnten sich die deutschen „blue chips“ vom Septembertief bis zum Jahresultimo in 31 von 35 Jahren erholen. Lediglich in vier Jahren – 1991, 2000, 2008 und 2018 – beendete das Aktienbarometer das Jahr unterhalb des jeweiligen Septembertiefs. Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit für einen höheren Jahresschlusskurs im Vergleich zum September-Low liegt bei fast 89 %. Das durchschnittliche Kursplus beträgt dabei 11,7 % - deutlich mehr als für den Aktienmarkt standardmäßig als Gesamtjahresertrag angenommen wird. Bleibt die Frage nach der Größenordnung des Drawdowns im September. Über alle Jahre beträgt der Rückschlag im Durchschnitt 6,1 %. Liegt der DAX® per Ende August im Plus – so wie 2023 – fällt die Septemberdelle mit -3,8 % deutlich moderater aus.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

