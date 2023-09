Dax zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Freitag hatte er 0,1 Prozent höher bei 15.740 Punkten geschlossen.

Zum Wochenstart werden die Anleger wenige Tage vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank besonders auf frische Konjunktursignale achten. So legt die EU-Kommission ihre Sommerprognose vor. Im Mai hatte sie die Konjunkturaussichten in der Euro-Zone optimistischer als noch im Winter gesehen. Sie veranschlagte damals ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,1 Prozent für 2023. Börsianer rätseln, ob die Prognose Bestand hat oder angesichts der zuletzt dahindümpelnden Wirtschaft nach unten angepasst wird.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.740,30

Dax-Future

15.785,00

EuroStoxx50

4.237,19

EuroStoxx50-Future

4.253,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.576,59 +0,2 Prozent

Nasdaq

13.761,53 +0,1 Prozent

S&P 500

4.457,49 +0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

32.443,81 -0,5 Prozent

Shanghai

3.147,41 +1,0 Prozent

Hang Seng

18.044,04 -0,9 Prozent

