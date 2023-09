GNW-Adhoc: Klinische Studien in China: Das Potenzial neuartiger Therapien erschließen, präsentiert von Novotech und Endpoints News

^BOSTON, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, (https://novotech- cro.com/?utm_source=Press+release&utm_medium=Press+release&utm_campaign=All&utm_ term=Contact+Talk+to+an+expert+) das führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Auftragsforschungsinstitut (CRO) für Biotechnologie mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten, kündigte heute ein Webinar mit einer Expertenrunde an zum Thema Klinische Studien in China: Das Potenzial neuartiger Therapien erschließen. Novotech arbeitet mit Endpoints News zusammen, um dieses Webinar gemeinsam auszurichten. Im Rahmen des Webinars wird untersucht, wie Chinas Fokus auf bahnbrechende Innovationen und Kooperationen internationale Biotechnologieunternehmen anzieht, die das Potenzial neuartiger Therapien, einschließlich Immunonkologie, Impfstoffen, Zell- und Gentherapien sowie RNA, erschließen möchten. Laut GlobalData entfielen im Jahr 2022 27,7 % der weltweiten Aktivitäten auf dem Gebiet klinischer Studien auf China. Die Expertenrunde wird auch die bedeutenden Vorteile erörtern, die China Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase bietet, insbesondere das starke Interesse ausländischer Sponsoren an der Durchführung von Studien, die geringere Studiendichte und das geringe Risiko konkurrierender Studien sowie große Patientenpools, hohe Patientenrekrutierungsraten, hohe Anzahl aktiver Prüfärzt*innen und effiziente Regulierungsverfahren. Webinar Wann: 13. September 2023 Uhrzeit: 11:00 - 12:00 Uhr EDT HIER REGISTRIEREN (https://webinars.endpts.com/clinical-trials-in-china- unlocking-the-potential-of-advanced- therapies/?utm_source=PRESS+RELEASE&utm_medium=PR&utm_campaign=ENDPOINTS+CHINA+W EBINAR) Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus dem Webinar gehören das aktuelle Umfeld für klinische Studien in China, das Marktpotenzial und die spezifischen Vorteile, die China für die Durchführung klinischer Studien bezüglich neuartiger Therapien bietet. Einige der Fragestellungen sind: * Was sind Chinas Stärken im Bereich der neuartigen Therapien? * Was sind die potenziellen Herausforderungen bei der Durchführung klinischer Studien zu neuartigen Therapien in China? * Welche Chancen bieten sich derzeit und in Zukunft für die Biopharmazie? Die Expertenrunde besteht aus: * YI ZHANG DIRECTOR, BIOLOGICAL CELL THERAPY CENTER, THE FIRST AFFILIATED HOSPITAL OF ZHENGZHOU UNIVERSITY * ANGELA MEN CHIEF MEDICAL OFFICER, ZHEJIANG HAICHANG BIOTECH CO., LTD * XIAOYE HE HEAD OF MEDICAL & PV, NOVOTECH CHINA * CHARLEY SHA HEAD OF REGULATORY AFFAIRS, NOVOTECH CHINA * MODERATOR ARSALAN ARIF GRÜNDER & HERAUSGEBER, ENDPOINTS NEWS Novotech beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 25 Regionen mit 34 Niederlassungen tätig sind, darunter China, Südkorea, Australien, Neuseeland, die USA und Europa. Das CRO bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Dienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf in Bezug auf die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat. Novotech wurde für seine branchenführenden Beiträge mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen geehrt, einschließlich des CRO Leadership Award 2023 und des Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022 Award. Außerdem wurde das Unternehmen mit dem Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award ausgezeichnet. Das Engagement zur Zusammenarbeit zeigt sich in den 50 Leading Site Partnership-Vereinbarungen, die das Unternehmen in den letzten drei Jahren unterzeichnet hat. Über Novotech Novotech wurde 1997 gegründet und ist international als führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten anerkannt. Das Unternehmen hat sich als klinisches CRO etabliert und verfügt über Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdienste für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen im Bereich Regulierung. Es verfügt über Erkenntnisse aus über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 34 Niederlassungen. Novotech hat sich als Partner und Verbündeter für kleine und mittlere Biotech-, Biopharma- und Pharmasponsoren positioniert, die klinische Studien im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in Europa durchführen möchten.