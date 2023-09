Goldpreis tendiert gen 1.900 Dollar – das ist diese Woche wichtig

Vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Mittwoch gehen Gold-Anleger lieber auf Nummer sicher und kehren dem Edelmetall den Rücken zu.

Investoren dürften zudem ihre Aufmerksamkeit auf die EZB-Sitzung am kommenden Donnerstag richten. Last but not least sollte der Fed-Notenbankentscheid übernächsten Mittwoch seine Schatten vorauswerfen.

US-Inflationsdaten werfen ihre Schatten voraus – Anleger hoffen auf Abschwächung der Teuerung

Mit großer Spannung warten Marktakteure auf die Publikation neuer Inflationsdaten für die Vereinigten Staaten (Mittwoch, 14:30 Uhr). Fachleute rechnen damit, dass die Verbraucherpreise im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,6 Prozent zugelegt haben und damit stärker als im Juli (3,2 Prozent). Die für die Fed maßgebliche Kernrate der Teuerung könnte bei 4,3 Prozent liegen und damit niedriger als im Vormonat (4,7 Prozent). Sollte sich der Preisdruck jedoch hartnäckiger erweisen als gedacht, dürfte dies die geldpolitischen Sorgen forcieren. Im Kampf gegen die Inflation hätte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) folgerichtig ein schlagkräftiges Argument mehr, um das Zinslevel länger hochzuhalten als gedacht.

Am 19. – und 20. September kommt die Fed zusammen, um über die zukünftige Geldpolitik zu beraten und letztendlich zu entscheiden.

Das Leitzinsniveau liegt derzeit bei 4,25 – 4,50 Prozent.