Aktien Europa Schluss: Leichte Verluste - Zinsentscheide im Fokus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch leichte Verluste verbucht. Die US-Inflationsdaten wiesen Licht und Schatten auf und bewegten letztlich kaum. Die Anleger warten nun auf die am Donnerstag anstehende Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie auf die der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Wenig Einfluss auf den Handelsverlauf hatten außerdem die Industrie-Daten aus der Eurozone und Großbritannien sowie zum britischen Bruttoinlandsprodukt.

Der EuroStoxx 50 beendete den Tag mit einem Abschlag von 0,44 Prozent auf 4223,48 Punkte. Der französische Cac 40 verlor 0,42 Prozent auf 7222,57 Punkte. Der britische FTSE 100 hielt sich stabil mit minus 0,02 Prozent auf 7525,99 Punkte.

In den USA stieg die Inflation im August im Vergleich zum Vorjahr etwas deutlicher als erwartet, die von der US-Notenbank Fed stärker beachtete Kerninflation aber ging zurück. Hier werden die stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert. "Das ist im Endeffekt eine gute Nachricht für die Fed, und die Hoffnungen der Investoren auf eine Zinspause auf der Sitzung in der kommenden Woche erhielten damit neue Nahrung", interpretierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets die Verbraucherpreisentwicklung in der weltgrößten Volkswirtschaft./ck/jha/