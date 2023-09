Apple Aktie unter Druck: Frankreich-Sorgen und Keynote im Fokus

Mitten in den Unruhen um ein partielles Verbot von Apple-Smartphones in China hat der Tech-Gigant am Dienstag sein neues iPhone-Modell vorgestellt. Dazu gesellen sich Spekulationen rund um einen möglichen Rückruf des Smartphones „iPhone 12“ in Frankreich.

Laut IG-Indikation büßen die Apple-Aktien am Mittag rund ein halbes Prozent auf 176,21 Dollar ein.

„Apple-Event“ kann keine Trendwende einleiten – China- und Frankreich-Sorgen zu groß

Mit großer Spannung haben Börsianer am gestrigen Abend das sogenannte „Apple-Event“ verfolgt. Vorgestellt wurde unter anderem eine neue Generation des „iPhones“, welches für den Konzern als sonderbar wichtig erachtet wird. Mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes steuert das Smartphone bei, welcher zuletzt bei rund 400 Milliarden Dollar pro Jahr gelegen hatte. Dem Branchenportal Counterpoint Research zufolge gingen die Verkäufe allerdings im zweiten Quartal des Jahres von 294,5 auf 268 Millionen Einheiten zurück.