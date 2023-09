Belkin führt UltraGlass 2-Displayschutz für die iPhone 15-Modelle ein, jetzt verfügbar

Das UltraGlass 2 ist das stärkste und haltbarste Glas von Belkin

Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke für Unterhaltungselektronik, hat heute bekannt gegeben, dass sein stärkstes Displayschutz-Angebot für das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max ab sofort erhältlich ist. Der Belkin UltraGlass 2 Displayschutz wurde als weiterer Ultra-Schlagschutz entwickelt, der bis zu 2,7-mal stärker ist als herkömmliche gehärtete Glasschützer1. Diese sind nun erhältlich unter belkin.com und apple.com.

Für noch mehr Schutz für das härteste Smartphone-Glas. Der Belkin UltraGlass 2 Displayschutz ist mit 0,29 mm ultradünn und beeinträchtigt die unmittelbare Touchscreen-Erfahrung nicht. UltraGlass 2 ist bis dato das stärkste und haltbarste Glas von Belkin. Seine Fallversuchsergebnis sind um 24% besser als die des preisgekrönten Original UltraGlass2.

Die zu 100% plastikfreie Verpackung enthält den Belkin UltraGlass 2-Displayschutz, ein Reinigungstuch und einen Staubabzugaufkleber, der Luftblasen verhindert sowie den patentierten Easy Align-Aufsatz für die einwandfreie Ausrichtung und narrensicheres Aufbringen.

Weitere Angebote von Belkin für den Display-Schutz finden Sie in der ScreenForce" Kollektion für die iPhone 15-Produktreihe, und zwar hier: https://www.belkin.com/products/screen-protectors/screen-protectors-for-iphone/

Preis und Verfügbarkeit

Die Belkin UltraGlass 2-Displayschutz-Sammlung für die neue iPhone 15-Reihe ist heute für 39,95 US-Dollar verfügbar auf belkin.com und apple.com. Gegen Ende dieses Monats kommt sie weltweit in die Apple-Stores.

Die kostenlose professionelle Displayschutz-Anwendung über das neue Displayschutz-System ist weltweit in Apple-Stores erhältlich; die Kunden müssen den Displayschutz im Laden kaufen. Das Displayschutz-System bei Apple sorgt für eine Displayschutz-Anwendung innerhalb weniger Minuten, mit professioneller Präzision und einwandfreier Ausführung für maximale Kundenzufriedenheit.

Über Belkin

Belkin ist ein führender Zubehör-Anbieter, der seit 40 Jahren Lösungen für Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität, Audio, Sicherheit und Heimautomatisierung für eine breite Palette von Unterhaltungselektronikartikeln und Unternehmensumgebungen liefert. Belkin erstellt Produkte, die die Menschen weltweit befähigen, jeden Tag mehr vom Leben zu haben, ob zu Hause, bei der Arbeit oder auf einem neuen Abenteuer. Diese Produkte werden in Südkalifornien konzipiert und in mehr als 100 Ländern weltweit verkauft. 2018 fand eine internationale Fusion von Belkin mit Foxconn Interconnect Technology statt, die den globalen Einfluss des Unternehmens steigerte und gleichzeitig den stetigen Fokus auf Forschung und Entwicklung, Gemeinschaft, Bildung und Nachhaltigkeit aufrecht erhielt. Belkin lässt sich immer wieder von den Menschen und dem Planeten, auf dem wir leben, inspirieren.

1 Auf der Basis von internen Fallversuchen mit rauem Sandpapier überlebten 80% der Displayschützer eine Fallhöhe von 1,07 m im Vergleich zu 0,4 m bei herkömmlichen einfach vergütetem Aluminosilikatglas. 2 Auf der Basis von internen Fallversuchen mit rauem Sandpapier überlebten 80% der Displayschützer eine Fallhöhe von 1,07 m im Vergleich zu 0,86m bei der vorherigen Version von UltraGlass von Belkin.

