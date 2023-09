Kreise: Scholz reist mit Ehefrau zur UN-Generaldebatte nach New York

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz wird auf seiner Reise zur UN-Generaldebatte in New York von seiner Ehefrau Britta Ernst begleitet. Das wurde am Mittwoch aus Regierungskreisen bekannt. Ernst hatte Scholz im Mai zum ersten und bisher einzigen Mal auf einer Dienstreise als Kanzler begleitet. Damals ging es zum G7-Gipfel nach Hiroshima in Japan und nach Südkorea. Bei diesen Gipfeln gibt es auch ein offizielles Partnerprogramm, was bei den Vereinten Nationen nicht der Fall ist. Welche Termine Ernst in New York zusammen mit dem Kanzler wahrnehmen wird, blieb zunächst offen.

Scholz und Ernst brechen am Sonntagnachmittag nach New York auf und werden dort bis Mittwochabend bleiben. Der Kanzler wird unter anderem vor der UN-Vollversammlung sprechen und an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats teilnehmen. Außerdem erhält Scholz in New York einen Preis. Das Atlantic Council verleiht ihm den Global Citizen Award (Weltbürger-Preis), mit dem in diesem Jahr auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida, die US-Finanzministerin Janet Yellen und der Chef der First Eastern Investment Group, Victor Chu, ausgezeichnet werden.

Britta Ernst ist wie Scholz SPD-Politikerin und war bis vor wenigen Monaten Bildungsministerin in Brandenburg. Mitte April trat sie wegen mangelnder Unterstützung aus den eigenen Reihen für ihre Politik zurück. Scholz und Ernst sind seit fast 25 Jahren verheiratet. Die Silberne Hochzeit steht im Dezember an.

Nach der ersten gemeinsamen Dienstreise im Mai sagte Scholz auf die Frage, wie es war: "Es ist vor allem sehr schön." Ihm habe vor allem gefallen, dass er auf der viertägigen Reise viel Zeit mit seiner Frau verbringen konnte. "Schon auf den langen Flügen. Das ist gar nicht so schlecht."/mfi/DP/ngu