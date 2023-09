Litecoin Kurs zieht wieder an – Anleger atmen nach US-Inflationsdaten auf

Der Litecoin Kurs kann nach Veröffentlichung neuer Inflationsdaten aus den USA zunächst wieder etwas zulegen. Ebenfalls im Blick behalten Anleger die morgige EZB-Sitzung sowie neue weitere wichtige Wirtschaftsdaten in dieser Woche. Nicht zuletzt dürfte die Fed-Sitzung in sieben Tagen schon bald ihre Schatten vorauswerfen.

Entscheidende Kernrate steigt weniger stark als gedacht – Zinssorgen verlieren etwas an Schwung

Für die sogenannten Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel ging es im vergangenen Monat um 3,7 Prozent nach oben und damit stärker als gedacht (3,6 Prozent). Im Monat zuvor hatte der Preisdruck noch bei 3,2 Prozent gelegen. Befeuert wurde die Entwicklung insbesondere durch die Benzinpreise, welche deutlich zulegten.

Die Kernrate der Teuerung stieg im August per Jahresmonatsvergleich mit 4,3 Prozent so stark an wie erwartet (4,3 Prozent) und damit weniger rasch als im Monat zuvor (4,7 Prozent). An besagten Daten orientiert sich nicht zuletzt die US-Notenbank Federal Reserve (Fed), welche in der kommenden Woche (20. September) über die zukünftige Geldpolitik jenseits des Atlantiks berät und entscheidet.

Seit Anfang 2022 versucht sich die Fed im Kampf gegen die Inflation mit Zinserhöhungen zu stemmen. Das aktuelle Zinsband liegt aktuell bei einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Für die kommende Notenbanksitzung wird mit einer Zinspause im Zyklus gerechnet. Dem Fed-Watch-Tool der CME Group zufolge beträgt die Wahrscheinlichkeit aktuell 93 Prozent dafür.

Krypto-Anlagen wie Litecoin könnten unter der Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen wieder an Attraktivität gewinnen.