Paus - Beschluss zur Kindergrundsicherung kommt im September

Berlin (Reuters) - Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat sich überzeugt gezeigt, dass ihr Gesetzentwurf zur Einführung der Kindergrundsicherung 2025 noch in diesem Monat von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wird.

"Es war immer geplant, sie im September zu verabschieden", sagte die Grünen-Politikerin dem Newsportal "t-online" in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. "Das werden wir auch schaffen." Ursprünglich hatte Paus einen Kabinettsbeschluss für diese Woche ins Auge gefasst. An mehreren Stellen der Bundesregierung hieß es jedoch, es seien noch Details zu klären. Der Entwurf sei noch nicht freigegeben.

"Politisch ist alles geeint, es geht um juristische und technische Details, die wir noch miteinander klären", sagte Paus. Das sei nicht ungewöhnlich. Um die Kindergrundsicherung hatte es monatelang Streit vor allem zwischen Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Paus über die Finanzierung gegeben. Auch aus anderen Ministerien gab es Vorbehalte. Lindner sagte vorige Woche jedoch, politisch gebe es keinen Dissens. Die technischen Umsetzungsfragen würden auf Arbeitsebene gelöst.

ZEITPUNKT FÜR IN-KRAFT-TRETEN BLEIBT OFFEN

Paus ließ offen, ob die Kindergrundsicherung zum 1. Januar 2025 in Kraft treten kann. Sie verwies auf die Bundesagentur für Arbeit (BA), deren Familienkasse zuständig sein soll. Man werde mit allen Beteiligten sprechen und dann die Umsetzungsfristen festlegen: "Klar ist aber: Es muss jetzt rasch gehen."

Die BA hatte vorige Woche intern erklärt, die Zielvorstellung eines In-Kraft-Tretens zum Jahresanfang 2025 werde "als unrealistisch eingeschätzt". Derzeit sei aufgrund der vielen organisatorischen und inhaltlichen Fragen, die der Gesetzentwurf offenlasse, "selbst ein schrittweiser Einstieg in die Kindergrundsicherung zum 01.01.2025 - insbesondere aufgrund der notwendigen IT-Anpassungen - nicht mehr vorstellbar", heißt es in der Reuters vorliegenden Stellungnahme.

Die Ampel-Koalition hatte sich Ende August auf Eckpunkte geeinigt. Ab 2025 sind Mehrausgaben von zunächst etwa 2,4 Milliarden Euro geplant. Dieser Betrag steigt aber nach Angaben von Paus bis 2028 auf mehr als sechs Milliarden Euro, wenn mehr Berechtigte den Kinderzuschlag für Eltern mit geringem Verdienst in Anspruch nehmen. Derzeit sind dies nach Schätzungen rund 35 Prozent. Die Kindergrundsicherung bündelt unter anderem Kindergeld, Kinderzuschlag und Bürgergeld. Zudem soll das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum neu berechnet werden.

