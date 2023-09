Putin sichert Nordkorea Unterstützung bei Satellitenbau zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Guy Faulconbridge und Soo-hyang Choi

Wladiwostok (Reuters) - Russland will Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen.

"Deswegen sind wir ins Kosmodrom Wostotschny gekommen", sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch beim Empfang des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un im modernsten Raumfahrtzentrum Russlands. Kim zeige großes Interesse an russischer Raketentechnik, fügte Putin hinzu. Kim sicherte seinerseits Russland Unterstützung im Kampf gegen den Westen zu. Beide Länder würden gemeinsam gegen den Imperialismus kämpfen. "Russland hat sich zu einem heiligen Kampf zum Schutz seiner Souveränität und Sicherheit gegen die hegemonialen Kräfte erhoben", sagte Kim zu Putin. "Wir werden die Entscheidungen von Präsident Putin und der russischen Führung immer unterstützen." Beide trafen sich im Anschluss zu bilateralen Beratungen, in deren Mittelpunkt auch nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland für dessen Krieg in der Ukraine stehen dürften.

"Wir werden alle diese Themen besprechen", hatte Putin zuvor auf eine Frage nach einer militärisch-technischen Zusammenarbeit beider Staaten geantwortet. Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sagte auf eine entsprechende Frage allerdings lediglich: "Unsere Länder kooperieren in sensiblen Bereichen, die nicht öffentlich gemacht werden sollten."

Kim erklärte, beide Länder würden im "Kampf gegen den Imperialismus zusammenstehen". Er sei sicher, dass das Treffen mit Putin ein weiterer Schritt sei, der die Beziehungen der beiden Länder auf ein neues Niveau heben werde. Kim war am Dienstag mit dem Zug in Russland angekommen. Zunächst war allerdings offengeblieben, wann und wo die beiden sich treffen würden. Das Raumfahrtzentrum Wostotschny liegt mehr als 1500 Kilometer nördlich von Wladiwostok, das wiederum rund 130 Kilometer von der Grenze zu Nordkorea entfernt an der Pazifik-Küste liegt. Putin war nach russischen Angaben bereits am Montag in Wladiwostok angekommen, um an einem Wirtschaftsforum teilzunehmen.

Dafür, dass es bei der Begegnung von Putin und Kim um Waffenlieferungen an Russland gehen dürfte, spricht Analysten zufolge die aus Nordkorea mitgereiste Delegation. Ihr gehören hochrangige Vertreter des Militärs und der Rüstungsindustrie an. So ist unter anderem der Direktor der Munitionsindustrie Jo Chun Ryong dabei. Nordkorea könnte Russland für seinen Krieg in der Ukraine Artilleriemunition und Panzerabwehrraketen liefern. Im Gegenzug dafür könnte das weitgehend abgeschottete Nordkorea von Russland moderne Technik für Satelliten und Atom-U-Boote erhalten. Auch Lebensmittel könnte Russland dem armen Nachbarland liefern.

NORDKOREA TESTET RAKETEN KURZ VOR TREFFEN IN RUSSLAND

Nur wenige Stunden vor dem Treffen von Kim und Putin feuerte Nordkorea zwei ballistische Raketen ab. Sie seien von der Ostküste aus gestartet worden, teilten das südkoreanische Militär und die japanische Küstenwache mit. Nach südkoreanischen Angaben handelte es sich um zwei Kurzstreckenraketen. Beide seien rund 650 Kilometer weit geflogen. Etwa fünf Minuten nach der ersten Meldung über den Start teilte die japanische Küstenwache mit, die Geschosse seien ins Meer gestürzt. Beide Raketen seien außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Japans ins Meer gefallen, erklärte die Regierung in Tokio.

Das Militär in Seoul verurteilte den abermaligen Raketenstart scharf und forderte eine sofortige Beendigung solcher Tests. Japan legte nach Regierungsangaben auf diplomatischem Wege in Peking Protest gegen Nordkoreas Vorgehen ein. China gilt als der Staat mit dem größten Einfluss auf die Regierung in Pjöngjang.

Alle ballistischen Raketen- und Atomwaffenaktivitäten Nordkoreas sind durch Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen (UN) verboten. Zuletzt wurden solche UN-Resolutionen 2017 mit Unterstützung Russlands und Chinas verabschiedet. Die beiden Staaten fordern inzwischen allerdings eine Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea, um diplomatische Gespräche in Gang zu bringen und die Lage für die Menschen in dem verarmten Land zu verbessern.

Präsidialamtssprecher Peskow sagte mit Blick auf die gegen Nordkorea verhängten Sanktionen, Russland bleibe bei seiner Haltung im Sicherheitsrat. "Russland behält seine Position bei den Vereinten Nationen und im Sicherheitsrat bei, aber dies kann und wird die weitere Entwicklung der russisch-nordkoreanischen Beziehungen nicht behindern."

